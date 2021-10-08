У роботі Instagram, Facebook та WhatsApp знову стався великий збій
8 жовтня 2021 , 22:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Увечері 8 жовтня у роботі соціальної мережі Instagram знову стався масштабний збій. Про проблеми повідомляють жителі України, Білорусі, Росії, Латвії та Польщі.
Масові повідомлення про збій в Instagram почали надходити близько 21:00. Окрім того, з перебоями працюють також Facebook та WhatsApp.
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Збої у роботі соцмереж: головне
- Масштабний збій у роботі соцмереж стався 4 жовтня. Тоді раптово перестали працювати Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Сайт Downdetector повідомив, що масові скарги на роботу Facebook почали надходити приблизно з 18:30.
- Не працювали ні вебверсії, ні мобільні додатки.
- Окрім того, користувачі повідомляли про збої у роботі сервісів Netflix, Steam і PlayStation Network тощо.
- Близько 20:30 повідомили, що "помер" TikTok.
- Тоді у пресслужбі Facebook заявили, що причиною масштабного збою стало порушення мережевого трафіку.
- Глава компанії Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами.
- За час збою у роботі соцмереж почали падати акції IT-компаній США.