У роботі Instagram, Facebook та WhatsApp знову стався великий збій

8 жовтня 2021 , 22:05
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Джерело:

24 канал

Увечері 8 жовтня у роботі соціальної мережі Instagram знову стався масштабний збій. Про проблеми повідомляють жителі України, Білорусі, Росії, Латвії та Польщі.

Масові повідомлення про збій в Instagram почали надходити близько 21:00. Окрім того, з перебоями працюють також Facebook та WhatsApp.

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Збої у роботі соцмереж: головне

  • Масштабний збій у роботі соцмереж стався 4 жовтня. Тоді раптово перестали працювати Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Сайт Downdetector повідомив, що масові скарги на роботу Facebook почали надходити приблизно з 18:30.
  • Не працювали ні вебверсії, ні мобільні додатки.
  • Окрім того, користувачі повідомляли про збої у роботі сервісів Netflix, Steam і PlayStation Network тощо.
  • Близько 20:30 повідомили, що "помер" TikTok.
  • Тоді у пресслужбі Facebook заявили, що причиною масштабного збою стало порушення мережевого трафіку.
  • Глава компанії Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами. 
  • За час збою у роботі соцмереж почали падати акції IT-компаній США.
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Автор: Мар'яна Бекало