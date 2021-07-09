В Україні з'явиться "Укркомнагляд" – РНБО готує свій "реєстр заборонених сайтів"

Рада нацбезпеки та оборони України на нараді 8 липня ухвалила остаточне рішення про створення "реєстру заборонених сайтів". Про це розповів у своєму фейсбуці член правління Інтернет Асоціації України і член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру заборонених сайтів Максим Тульев.

Коментуючи рішення РНБО у коментарі "НВ.Бізнес" Тульев зазначив, що робоча група почне повноцінну роботу вже з понеділка. Він також розповів, що реєстр створювався за ініціативи великих операторів для того, щоб їм було зручніше розуміти, які сайти підлягають блокуванню, а які – ні.

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Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів – того самого "Укркомнагляду", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому здавався просто абсолютно неможливим в Україні. Створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру. Я в ній. Спробую якось зупинити це безумство, але шансів відверто мало,

– написав Тульев.

Що відомо про реєстр заборонених в Україні сайтів

Наразі інформації мало, оскільки рішення про створення такого реєстру лише прийнято.

Видання Liga.net з посиланням на ресурс dev.ua зазначає, що за інформацією одного з великих операторів, РНБО готує перелік з 400 сайтів .

. Такий реєстр позбавить операторів від необхідності вручну блокувати заборонені сайти.

В РНБО прагнуть розробити технічні вимоги для блокування, які будут описувати як саме оператори повинні здійснювати блокування сайтів.

У Раді спростували появу "Укркомнагляду" для заборонених сайтів

Один з учасників обговорення – заступник голови комітету Ради з цифрової трансформації Олександр Федієнко – згодом повідомив ЗМІ, що Радбез на обговоренні не ухвалював рішення про створення реєстру заблокованих сайтів.

За словами нардепа, зустріч у РНБО була ініційована на прохання телекомунікаційних операторів, які скаржаться на те, що українські суди виносять рішення про блокування сайтів, попри те, що досі немає єдиної методики забезпечення такого блокування.