Коментуючи рішення РНБО у коментарі "НВ.Бізнес" Тульев зазначив, що робоча група почне повноцінну роботу вже з понеділка. Він також розповів, що реєстр створювався за ініціативи великих операторів для того, щоб їм було зручніше розуміти, які сайти підлягають блокуванню, а які – ні.

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Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів – того самого "Укркомнагляду", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому здавався просто абсолютно неможливим в Україні. Створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру. Я в ній. Спробую якось зупинити це безумство, але шансів відверто мало,

– написав Тульев.

Що відомо про реєстр заборонених в Україні сайтів

Наразі інформації мало, оскільки рішення про створення такого реєстру лише прийнято.