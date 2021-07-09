Коментуючи рішення РНБО у коментарі "НВ.Бізнес" Тульев зазначив, що робоча група почне повноцінну роботу вже з понеділка. Він також розповів, що реєстр створювався за ініціативи великих операторів для того, щоб їм було зручніше розуміти, які сайти підлягають блокуванню, а які – ні.
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Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів – того самого "Укркомнагляду", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому здавався просто абсолютно неможливим в Україні. Створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру. Я в ній. Спробую якось зупинити це безумство, але шансів відверто мало,
– написав Тульев.
Що відомо про реєстр заборонених в Україні сайтів
Наразі інформації мало, оскільки рішення про створення такого реєстру лише прийнято.
- Видання Liga.net з посиланням на ресурс dev.ua зазначає, що за інформацією одного з великих операторів, РНБО готує перелік з 400 сайтів.
- Такий реєстр позбавить операторів від необхідності вручну блокувати заборонені сайти.
- В РНБО прагнуть розробити технічні вимоги для блокування, які будут описувати як саме оператори повинні здійснювати блокування сайтів.