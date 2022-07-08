Різнокольорове світло може допомогти в майбутніх космічних подорожах на далекі відстані

Дослідження, проведене у Пекінському технологічному інституті, показує, що різнобарвне освітлення впливає на психологічний стан людей. Результати сподіваються використати для підтримування далеких космічних польотів.

Однією з проблем далеких космічних польотів називають поступове погіршення психологічного стану екіпажу. Знаходження в замкненому просторі без нормального сонячного освітлення чинить вплив на психіку людини. Експерименти показують, що, зокрема, одноманітність світла посилює тривогу, дратівливість та депресію. Кольорова одноманітність, помітили вчені, також погіршує психологічний дискомфорт у полярників, які зимують на базах в Арктиці.

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Деталі дослідження

Вчені з Пекінського технічного інституту вирішили перевірити, чи допоможе в цьому випадку різнобарвне освітлення. Наукова стаття з результатами дослідження вийшла в Space: Science & Technology.

Для дослідження були відібрані 20 здорових дорослих людей (10 жінок і 10 чоловіків) у віці 21-27 років.

Кожного з них помістили в одиночний ізолятор лікарні в Сянтані (Китай).

У випробовуваних були стіл, стілець, тумбочка, ліжко. Стіни та стелю пофарбували в білий колір, а підлогу — в темно-сірий.

У половині кімнат на стелю повісили лампочку, яка змінювала колір випромінювання — це відбувалося випадковим чином кожні три години.

— це відбувалося випадковим чином кожні три години. Під час ізоляції учасникам не дозволялося використовувати мобільні телефони, комп'ютери, телевізори або iPad. Але вони могли читати паперові книги, займатися йогою та іншими видами діяльності.

Результати контрольної групи показали, що негативні емоції та тривога випробовуваних наростали з плином часу. При цьому в групі, що піддавалася впливу багатобарвного освітлення, не спостерігалося значного збільшення негативних емоцій і тривоги.

Таким чином з'ясувалося, що різнобарвне освітлення зменшує занепокоєння і негативні емоції, викликані ізоляцією та ув'язненням. Більш того, випадкова зміна кольору світла лампочки, припускають, допомогла учасникам отримати хоч якесь відчуття подиву, щоб протидіяти монотонності ізоляції.

Вчені сподіваються, що при освоєнні космосу можна буде використовувати кольорове освітлення або інші сенсорні втручання, щоб зменшити негативні емоції та почуття тривоги.