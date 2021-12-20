Різдвяне викрадення: американка повернула втрачені прикраси за допомогою AirTag і TikTok
Джерело:Daily Dot
Мешканка США придбала мітку AirTag від Apple після того, як у її сусідів вкрали різдвяні декорації. Як виявилось – недарма.
Жінка, як і її сусіди, залишила у дворі різдвяні надувні фігури. Однак прикріпила до них мітку AirTag, яка дозволяє відслідкувати точне місце розташування об'єкта.
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Викрадення
Ідея себе окупила. Незабаром виставлені на вулиці фігури були також викрадені.
Надувні фігури, які були викрадені / Скриншот 24 каналу
- Камера спостереження зафіксувала невідомих у масках: вони під'їхали до будинку, завантажили декорації до автомобіля та поїхали геть.
- Жінка звернулася до поліції, надавши точну інформацію про те, де знаходиться її майно.
- Поліцейські прибули до житлового комплексу, на території якого виявили безліч надувних фігур та інших різдвяних декорацій.
Поліція виявила надувні фігури на території житлового комплексу / Скриншоти 24 каналу
- Судячи з усього, грабіжники займаються цим не перший день і вже зібрали солідну колекцію надувних фігур.
- Поліції, на жаль, не відкрив, тому вони поїхали, сказавши, що безсилі що-небудь зробити.
Тоді американка вирішила надати історії розголосу. Вона створила сторінку в TikTok і опублікувала кілька роликів, у яких детально розповіла про подію і реакцію правоохоронних органів.
Відео набрали багато вподобань та переглядів, але вразили не поліцію, а самих грабіжників. Зловмисники, судячи з усього, зрозуміли, що вже прославилися, і щоб не погіршувати для себе ситуацію, посеред ночі самі повернули викрадене, знову приїхавши до будинку власниці надувних фігур.Авторка роликів з ніком @latoxicanys уже закрила свою сторінку, тому оригінальні ролики, на жаль, недоступні. Проте в TikTok залишилися відео інших користувачів, які використали її матеріали.