Різдвяне викрадення: американка повернула втрачені прикраси за допомогою AirTag і TikTok

Мешканка США придбала мітку AirTag від Apple після того, як у її сусідів вкрали різдвяні декорації. Як виявилось – недарма.

Жінка, як і її сусіди, залишила у дворі різдвяні надувні фігури. Однак прикріпила до них мітку AirTag, яка дозволяє відслідкувати точне місце розташування об'єкта.

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Викрадення

Ідея себе окупила. Незабаром виставлені на вулиці фігури були також викрадені.



Надувні фігури, які були викрадені / Скриншот 24 каналу

Камера спостереження зафіксувала невідомих у масках: вони під'їхали до будинку, завантажили декорації до автомобіля та поїхали геть.

Жінка звернулася до поліції, надавши точну інформацію про те, де знаходиться її майно.

Поліцейські прибули до житлового комплексу, на території якого виявили безліч надувних фігур та інших різдвяних декорацій.



Поліція виявила надувні фігури на території житлового комплексу / Скриншоти 24 каналу

Судячи з усього, грабіжники займаються цим не перший день і вже зібрали солідну колекцію надувних фігур.

Поліції, на жаль, не відкрив, тому вони поїхали, сказавши, що безсилі що-небудь зробити.

Тоді американка вирішила надати історії розголосу. Вона створила сторінку в TikTok і опублікувала кілька роликів, у яких детально розповіла про подію і реакцію правоохоронних органів.

Відео набрали багато вподобань та переглядів, але вразили не поліцію, а самих грабіжників. Зловмисники, судячи з усього, зрозуміли, що вже прославилися, і щоб не погіршувати для себе ситуацію, посеред ночі самі повернули викрадене, знову приїхавши до будинку власниці надувних фігур.

Авторка роликів з ніком @latoxicanys уже закрила свою сторінку, тому оригінальні ролики, на жаль, недоступні. Проте в TikTok залишилися відео інших користувачів, які використали її матеріали.