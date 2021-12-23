Корабель Dragon разом із ракетою-носієм Falcon 9 стартував 21 грудня з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді. Він доставив на станцію 2949 кілограмів вантажу, включаючи запас продовольства, матеріали та обладнання для проведення серії експериментів, а також різдвяні подарунки для космонавтів.

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Різдво на МКС

До Різдва залишилося кілька днів і NASA запланувало особливу вечерю для членів екіпажу МКС.

Я не скажу вам, що буде відправлено на станцію, але у нас буде кілька подарунків для екіпажу. Ми також збираємося доставити на борт кілька спеціальних продуктів для різдвяної вечері. Ви можете уявити собі індичку, стручкову квасолю, а також трохи риби та копчених морепродуктів. У нас є улюблений усіма фруктовий пиріг,

– сказав перед запуском корабля Dragon керівник програми NASA на МКС Джоель Монтальбано.

Космічні експерименти

Джерело: NASA

Разом із провізією на станцію було доставлено нове обладнання щодо серії дослідницьких експериментів. Один із них пов'язаний із місячною програмою NASA під назвою Artemis, яка передбачає доставку астронавтів на супутник Землі вперше за кілька десятиліть. Водночас успішна реалізація проєкту стане кроком на шляху до освоєння Марса. Зараз NASA намагається зрозуміти, як забезпечити екіпаж під час надзвичайно тривалих місій продовольством та одягом.

Прання в умовах невагомості

Одне з досліджень, яке планується провести на МКС, допоможе вирішити питання одягу. Астронавти мають намір спробувати прати одяг в умовах мікрогравітації, для чого потрібно зрозуміти, наскільки ефективним буде засіб для чищення в космосі. Зараз члени екіпажу тривалий час використовують той самий комплект одягу, після чого просто змінюють його на новий, а зношений утилізується. Такий підхід підходить для МКС, але тривалі місії, наприклад, при польоті на Марс, потребують іншого підходу.

Тому NASA має намір спробувати налагодити процес прання одягу у невагомості. Наступного року екіпаж МКС протестує спеціальні серветки й засіб для виведення плям Tide To Go, щоб оцінити ефективність цих засобів. Передбачається, що цей експеримент допоможе NASA врешті реалізувати можливість прання одягу в космосі.



Набір Tide to go / Фото P&G

Вирощування кристалів для створення унікальних ліків

Ще астронавти збираються продовжити експериментувати з вирощуванням білкових кристалів, оскільки умови мікрогравітації добре підходять для цього. Пізніше вирощені таким чином кристали можуть використовуватися для тестування препаратів, призначених для лікування різних захворювань, починаючи від артриту до онкології.

Цікаво! Ще один експеримент, пов'язаний із вивченням стійкості до антибіотиків за умов мікрогравітації, мають намір провести студенти Колумбійського університету. Вони відправили на МКС два типи бактерій, які, як відомо, в умовах Землі взаємодіють між собою. Дослідники сподіваються зрозуміти, як бактерії кожного типу поводяться при лікуванні певними антибіотиками в космосі, а також наскільки ефективним є таке лікування.

Інші важливі експерименти

В рамках програми NASA Student Payload Opportunity with Citizen Science студенти із двох університетів відправили на МКС власні експерименти. Студенти інженерного факультету Університету Айдахо планують протестувати за умов невагомості стійкі до впливу бактерій полімери. Це дослідження допоможе зрозуміти, які полімери більш стійкі перед бактеріями для їх використання при створенні космічних кораблів і станцій у майбутньому.

Дослідження триватиме протягом 30 днів та буде повністю автономним. Пізніше планується провести аналіз зібраних даних, щоб зрозуміти, який із двох полімерів має кращі властивості.

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Разом з цим на МКС продовжаться експерименти зі створення у космосі суперсплавів за допомогою промислового 3D-принтера. Ця робота виконується спільно з компанією Redwire Space, яка вже встигла доставити на станцію безліч вантажів, у тому числі 3D-принтер. Пробуючи друкувати метали в космосі, компанія намагається дивитися в майбутнє, коли у людини виникне необхідність будівництва різних об'єктів просто в невагомості.

Цікаво. Для корабля Dragon, який використовується в рамках цієї місії, цей політ на МКС став другим. Вперше він використовувався у червні цього року. Корабель буде зістикований з МКС приблизно 30 днів, після чого повернеться на Землю.