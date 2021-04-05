Бренд Genesis, що належить компанії Hyundai, вирішив відсвяткувати свій вихід на ринок Китаю, влаштувавши ціле шоу. Тут йому й знадобились тисячі дронів, які підняли у повітря одночасно.

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Що показали

Захід провели 29 березня у Шанхаї. 3281 дрон у повітрі синхронно формував різноманітні фігури – руки, ДНК автомобілі, текстове привітання для глядачів та логотип самої компанії.

В основі обіцянки Genesis лежить сміливий дух робити все інакше. Наш перший момент в Китаї був особливою можливістю поспілкуватися з нашою аудиторією і показати, що таке Genesis. Завдяки цій рекордній продуктивності дронів ми втілили в життя історію і філософію бренду для багатьох китайських споживачів. Незабаром ми принесемо ще більш надихаючі враження та продукти Genesis споживачам у Китаї,

– сказав Маркус Хенне, головний виконавчий директор Genesis Motor China.

Попередній рекорд встановила компанія Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology у вересні 2020 року, коли в небо одночасно піднявся 3051 дрон.

Подібні шоу за участю дронів зазвичай будуються на тому, що безпілотні літальні апарати за допомогою програмного забезпечення вибудовують певні форми та логотипи, рухаючись по точному маршруту й уникаючи зіткнень.

Сама ж компанія Genesis займається випуском автомобілів преміумкласу. Наразі вона представлена трьома моделями седанів G90, G80 і G70.