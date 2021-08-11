Міста та інші населені пункти, які розташовуються на прибережній лінії вже зіткнулися з проблемою підвищення рівня моря. Це відбувається через танення льодовиків внаслідок глобального потепління. NASA створило сервіс Sea Level Change, використавши для прогнозування дані, які збирають різноманітні супутники на орбіті та наукові прилади на самій Землі.

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Прогноз підняття рівня моря до 2150 року виглядає не дуже втішно / Скриншот із сайту Sea Level Change

Прогнозування підняття рівня світового океану на локальному рівні

Вчені постійно попереджають, що рівень світового океану зростає через танення льодовиків. Та це виглядало не дуже очевидно. Тепер же, завдяки сайту Sea Level Change, можна побачити, наскільки підніметься рівень води на локальному рівні.

Окрім танення льодовиків, на сайті також враховую інші фактори, які спричиняють підняття рівня океану. Наприклад, нагрівання води теж може вплинути на рівень моря.

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Сайт може показувати кілька можливих майбутніх "сценаріїв" підняття рівня моря. Так сталося через наявність деяких змінних. Наприклад, існують різні варіації підняття рівня океану внаслідок різного рівня викидів парникових газів.

Така прогностична мапа буде корисною для всіх людей. Хтось може використати її для навчання, а хто зможе завдяки їй правильно спланувати будинок на прибережній лінії, щоб його не затопило водою в майбутньому.

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