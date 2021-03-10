Рішення влади: у Росії сповільнили роботу Twitter
Російська влада з 10 березня сповільнила роботу соціальної мережі Twitter. Офіційно таке рішення аргументують тим, що модератори не видалили значний відсоток забороненого контенту.
Джерело:Роскомнадзор
Окрім того, пресслужба російського наглядового відомства вже повідомила, що надалі Twitter можуть повністю заборонити у країні.
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Це станеться у випадку "продовження ігнорування інтернет-сервісом Twitter вимоги закону".
У Роскомнадзорі розповіли, що направили понад 28 тисяч первинних і повторних вимог "про видалення протиправних посилань та публікацій".
Однак у соцмережі залишили контент, який "схиляє неповнолітніх до вчинення самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів".
Станом на 10 березня 2021 року не віддаленими нібито залишаються 3168 матеріалів із забороненою інформацією.
Уповільнення буде реалізовано на 100% мобільних пристроїв і на 50% стаціонарних пристроїв,
– наголосили у Роскомнадзорі.
Про що заборонений контент
- 2569 матеріалів містять заклики до вчинення суїциду;
- 450 матеріалів – дитячу порнографію;
- 149 – інформацію про використання наркотиків.
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