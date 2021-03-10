Російська влада з 10 березня сповільнила роботу соціальної мережі Twitter. Офіційно таке рішення аргументують тим, що модератори не видалили значний відсоток забороненого контенту.

Окрім того, пресслужба російського наглядового відомства вже повідомила, що надалі Twitter можуть повністю заборонити у країні.

Актуально Twitter тестує свій аналог Clubhouse – сервіс Spaces

Це станеться у випадку "продовження ігнорування інтернет-сервісом Twitter вимоги закону".

У Роскомнадзорі розповіли, що направили понад 28 тисяч первинних і повторних вимог "про видалення протиправних посилань та публікацій".

Однак у соцмережі залишили контент, який "схиляє неповнолітніх до вчинення самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів".

Станом на 10 березня 2021 року не віддаленими нібито залишаються 3168 матеріалів із забороненою інформацією.

Уповільнення буде реалізовано на 100% мобільних пристроїв і на 50% стаціонарних пристроїв,

– наголосили у Роскомнадзорі.

Про що заборонений контент