Космічні туристи отримають змогу страхувати власне життя та здоров'я перед польотом

Еру космічного туризму можна вважати відкритою після польоту космоплана компанії Virgin Galactic з мільярдером Річардом Бренсоном на борту. Вже 20 липня у космічний політ відправиться інший мільярдер – Джефф Безос. Водночас, космічний туризм поки залишається дорогим задоволенням, а тому заможні клієнти напевно захочуть застрахувати свої життя та здоров'я.

Проблема полягає у тому, що досі страховики вважали за краще мати справу із запусками супутників і вантажних космічних кораблів, не приділяючи уваги страхуванню життя власне учасників польоту.

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Як зміниться ринок страхових послуг для подорожей у космос

Ера суборбітальних польотів за допомогою приватних аерокосмічних компаній може змінити ринок послуг страхування, а тому французька компанія AXA S.A. заявляє про готовність запропонувати космічним туристам програми страхування життя і здоров'я на час польоту.

Страховик навіть провів переговори з Virgin Galactic і Blue Origin, хоча про їх результати боку нічого не повідомляють.

Невизначеність може бути викликана тим, що ємність ринку послуг космічного туризму поки не так велика, а сам по собі цей вид подорожей вважається досить небезпечним. Відповідно, тарифи на такий вид страхування поки будуть досить високими, хоча навряд чи це відлякає заможну аудиторію, готову викласти до 250 000 доларів за кілька хвилин перебування у невагомості.



Джефф Безос та Річард Тренсон розпочали еру космічного туризму / Фото euronews

Зараз місткість ринку послуг страхування вукосмічній галузі досягає 800 мільйонів доларів. На думку фахівців Canaccord Genuity, до кінця десятиліття оборот у сфері космічного туризму досягне 10-15 мільярдів доларів, з них Virgin Galactic зможе претендувати на 1,7 мільярда долраів на рік.

Це відкриває перед страховиками певні перспективи, і багато компаній постараються зайняти на цьому ринку місце вже зараз.