Цифра дня: ринок смартфонів скоротився на 12,5%

Експерти підбили підсумки четвертого кварталу 2020 року на ринку смартфонів. За їхніми підрахунками, у цей квартал було продано на 5,4% менше смартфонів, ніж в аналогічний період у 2019 році.

Як показує дослідження Gartner, загалом за 2020 рік ринок смартфонів скоротився на 12,5%, порівняно з 2019 роком.

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При цьому експерти кажуть, що скорочення ринку вдалось мінімізувати завдяки продажу смартфонів з підтримкою 5G, а також моделей бюджетного та середнього сегменту.

Лідери ринку

Зокрема, випуск моделей з підтримкою 5G допоміг Apple наростити продажі і стати за підсумками кварталу найбільшим учасником ринку.

За підсумками року Apple займає 14,8% ринку та посідає 2 місце серед виробників. А перше місце втримала компанія Samsung, хоча частка і скоротилася з 19,2% до 18,8%.

Третє місце за підсумками року займає компанія Huawei. Її частка скоротилася з 15,6% до 13,5%.

Замикають п'ятірку ще два китайських виробники – Xiaomi і Oppo. У порівнянні з 2019 роком частка першої виросла з 8,2% до 10,8%, а частка другої – з 7,7% до 8,3%.