На ринку супутникового інтернету новий гравець: Boeing конкуруватиме зі SpaceX та OneWeb

На орбіті Землі стає занадто тісно. До перегонів за першість у сфері супутникового інтернету вирішила приєднатись компанія Boeing. Залишається лише поспівчувати астрономам, які скаржилися на перешкоди вже після запусків однієї лише SpaceX.

Заявку на дозвіл компанія подала у Федеральну комісію зі зв'язку США ще 4 роки тому. І лише тепер отримала дозвіл на роботу у цій сфері. Компанія конкуруватиме на ринку зі Starlink від SpaceX, OneWeb і Amazon Project Kuiper.

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Що відомо

Згідно з планом, компанія виведе на навколоземну орбіту 132 супутники на висоту 1056 кілометрів.

Ще 15 супутників будуть запущені на негеостаціонарну орбіту на висоті від 27 355 до 44 221 кілометра.

Першочергово компанія хоче забезпечити доступ до інтернету для користувачів зі США, Пуерто-Ріко і з Віргінських островів, а потім і для всього іншого світу.

При цьому супутники Boeing будуть працювати в V-діапазоні – більш високочастотному, ніж діапазони Ka і Ku, якими користується Starlink.

Теоретично використання V-діапазону повинно забезпечити вищу швидкість передачі даних, однак існує ризик більшого числа перешкод.

Терміни запуску

Реагуючи на наміри конкурента, компанія Ілона Маска SpaceX висловила побоювання щодо переповненості орбіти. Це, мовляв, збільшить ризик зіткнень у космосі. Річ у тім, що в рамках проєкту Starlink збираються запустити 30 тисяч супутників. Це значно більше, ніж планує Boeing, однак поява апаратів сторонньої компанії не дозволятиме їм "знати" про розташування одне одного, як би це було з супутниками лише одного виробника. Аргументи SpaceX не вплинули на підсумкове рішення Комісії.

Половину супутників збираються запустити протягом наступних 6 років. Всю мережу розгорнуть за 9 років. Цілком імовірно, що з часом компанія збільшить кількість пристроїв зв'язку, щоб зробити покриття кращим по всій планеті, а не лише в окремих її регіонах.