На ринку супутникового інтернету новий гравець: Boeing конкуруватиме зі SpaceX та OneWeb
Джерело:The Verge
На орбіті Землі стає занадто тісно. До перегонів за першість у сфері супутникового інтернету вирішила приєднатись компанія Boeing. Залишається лише поспівчувати астрономам, які скаржилися на перешкоди вже після запусків однієї лише SpaceX.
Заявку на дозвіл компанія подала у Федеральну комісію зі зв'язку США ще 4 роки тому. І лише тепер отримала дозвіл на роботу у цій сфері. Компанія конкуруватиме на ринку зі Starlink від SpaceX, OneWeb і Amazon Project Kuiper.
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Що відомо
- Згідно з планом, компанія виведе на навколоземну орбіту 132 супутники на висоту 1056 кілометрів.
- Ще 15 супутників будуть запущені на негеостаціонарну орбіту на висоті від 27 355 до 44 221 кілометра.
- Першочергово компанія хоче забезпечити доступ до інтернету для користувачів зі США, Пуерто-Ріко і з Віргінських островів, а потім і для всього іншого світу.
- При цьому супутники Boeing будуть працювати в V-діапазоні – більш високочастотному, ніж діапазони Ka і Ku, якими користується Starlink.
- Теоретично використання V-діапазону повинно забезпечити вищу швидкість передачі даних, однак існує ризик більшого числа перешкод.
Терміни запуску
Половину супутників збираються запустити протягом наступних 6 років. Всю мережу розгорнуть за 9 років. Цілком імовірно, що з часом компанія збільшить кількість пристроїв зв'язку, щоб зробити покриття кращим по всій планеті, а не лише в окремих її регіонах.