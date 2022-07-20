Коштуватиме дуже дорого: NASA обрала Falcon Heavy для запуску Римського космічного телескопа

Американське космічне відомство обрало приватну космічну компанію SpaceX для запуску телескопа Римського телескопа Ненсі Грейс на ракеті Falcon Heavy. Цікаво, що ціна запуску перевищує попередні контракти агентства.

19 липня NASA оголосило про укладання контракту зі SpaceX на запуск Римського космічного телескопа Ненсі Грейс на ракеті Falcon Heavy у жовтні 2026 року. Контракт зі SpaceX оцінюється у 255 мільйонів доларів на запуск та інші витрати, пов'язані з місією.

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Що відомо про телескоп Roman

Римський космічний телескоп Ненсі Грейс (Roman), або Пошуковий ширококутний інфрачервоний телескоп – наступна велика або флагманська астрофізична місія після космічного телескопа Джеймса Вебба. Апарат оснащений 2,4-метровим головним дзеркалом, ширококутним приладом та коронографом для проведення досліджень у галузі космології, екзопланет та загальної астрофізики.

Космічний апарат масою близько 4200 кілограмів буде працювати з точки Лагранжа Земля-Сонце L-2, області космосу на відстані близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі у напрямку від Сонця. Це те саме місце, де працюють Джеймс Вебб і кілька інших астрофізичних місій.

Чому запуск такий дорогий

Вартість контракту на запуск набагато вища за попередні місії, які NASA запускала з Falcon Heavy. Наприклад рік тому американське космічне відомство уклало зі SpaceX контракт на запуск Falcon Heavy місії Europa Clipper до Юпітера у 2024 році на суму 178 мільйонів доларів. Контракт від вересня 2021 року на запуск Falcon Heavy метеорологічного супутника GOES-U, також у 2024 році, коштує 152,5 мільйона доларів.

Зараз SpaceX пропонує Falcon Heavy за ціною 97 мільйонів доларів. На початку цього року компанія збільшила ціну на 7 мільйонів доларів, зіславшись на надмірний рівень інфляції.

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Важлива місія

Запуск Римського телескопа – ключова місія для NASA і вона важлива не лише для науки, а й для управління програмами. Місія, яка раніше називалася Пошуковий ширококутний інфрачервоний телескоп (WFIRST), є пріоритетною флагманською місією.

Попри початкові проблеми та кілька бюджетних пропозицій агенції, спрямованих на припинення місії, розробку телескопа та місії продовжили. Минулого року запуск місії було відкладено на сім місяців, а вартість збільшилася на 382 мільйони доларів. У цьому NASA звинуватила пандемії. Нині загальна вартість життєвого циклу місії становить 4,32 мільярда доларів.