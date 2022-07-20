19 липня NASA оголосило про укладання контракту зі SpaceX на запуск Римського космічного телескопа Ненсі Грейс на ракеті Falcon Heavy у жовтні 2026 року. Контракт зі SpaceX оцінюється у 255 мільйонів доларів на запуск та інші витрати, пов'язані з місією.

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Що відомо про телескоп Roman

Римський космічний телескоп Ненсі Грейс (Roman), або Пошуковий ширококутний інфрачервоний телескоп – наступна велика або флагманська астрофізична місія після космічного телескопа Джеймса Вебба. Апарат оснащений 2,4-метровим головним дзеркалом, ширококутним приладом та коронографом для проведення досліджень у галузі космології, екзопланет та загальної астрофізики.

Космічний апарат масою близько 4200 кілограмів буде працювати з точки Лагранжа Земля-Сонце L-2, області космосу на відстані близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі у напрямку від Сонця. Це те саме місце, де працюють Джеймс Вебб і кілька інших астрофізичних місій.

Чому запуск такий дорогий

Вартість контракту на запуск набагато вища за попередні місії, які NASA запускала з Falcon Heavy. Наприклад рік тому американське космічне відомство уклало зі SpaceX контракт на запуск Falcon Heavy місії Europa Clipper до Юпітера у 2024 році на суму 178 мільйонів доларів. Контракт від вересня 2021 року на запуск Falcon Heavy метеорологічного супутника GOES-U, також у 2024 році, коштує 152,5 мільйона доларів.

Зараз SpaceX пропонує Falcon Heavy за ціною 97 мільйонів доларів. На початку цього року компанія збільшила ціну на 7 мільйонів доларів, зіславшись на надмірний рівень інфляції.

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Важлива місія

Запуск Римського телескопа – ключова місія для NASA і вона важлива не лише для науки, а й для управління програмами. Місія, яка раніше називалася Пошуковий ширококутний інфрачервоний телескоп (WFIRST), є пріоритетною флагманською місією.

Попри початкові проблеми та кілька бюджетних пропозицій агенції, спрямованих на припинення місії, розробку телескопа та місії продовжили. Минулого року запуск місії було відкладено на сім місяців, а вартість збільшилася на 382 мільйони доларів. У цьому NASA звинуватила пандемії. Нині загальна вартість життєвого циклу місії становить 4,32 мільярда доларів.