У 2021 році США здійснили 51 космічний запуск. З них 31 політ – це Falcon 9 компанії SpaceX. А ще у 2021 році Falcon 9 здійснив 100 посадку. Ймовірно, там вирішили не зупинятися на досягнутому й уже 6 січня відбувся перший у 2022 році космічний запуск.

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Перший запуск 2022 року: дивіться відео

Перший запуск 2022 року

6 січня 2022 року відбувся запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Черговий раз надійна ракета відправила у космос супутники Starlink. Всього їх було 49 штук.

Перший ступінь з індексом B1062 успішно здійснила посадку на плавучий космодром A Shortfall of Gravitas (ASOG), який ввели у експлуатацію у 2021 році. Раніше B1062 двічі запускала на орбіту супутники GPS, але найвідомішим був третій політ – тоді ступінь була використана для запуску космічного корабля Dragon C207 Resilience в місії Inspiration4.

Рік у SpaceX має бути напруженим. Повідомляється, що лише у січні планується здійснити ще близько чотирьох пусків. Всього ж очікується, що компанія планує здійснити три пілотовані місії та близько 5 – 6 пусків Falcon Heavy. Всього, ймовірно, SpaceX здійснить близько 40 запусків у 2022 році.