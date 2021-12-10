У звіті в журналі British Archaeology зазначається, що у Фентастоні, графство Кембриджшир, знайшли давнє римське поселення. Залишки датуються кінцем І – початком ІІ століття нашої ери.

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Загалом археологи знайшли 5 скелетів. Один із них неабияк здивував дослідників – у його п’ятку був вбитий цвях.

Залишки датуються І – ІІ століттям нашої ери / Фото Адам Вільямс

Скелет належав чоловіку 25 – 35 років якого, швидше, розіп’яли на вертикальному хресті.

Проконсультувавшись із фахівцем з людських кісток і виключивши кілька менш ймовірних теорій, археологи прийшли до висновку, що цвях був пробитий через ногу жертви під час давнього римського розп’яття, що робить його четвертим відомою у світі виявленою стратою – і найкраще збереженою.

Залишки п'яти з прибитим цвяхом / Фото Адам Вільямс

Вчені помітили цвях у стопі скелета лише тоді, коли почали промивати кістки у лабораторії.