Передчасне проростання насінини, коли вона ще прикріплена до дерева – річ рідкісна. З 1965 року таку подію зафіксували лише один раз. Та якщо такі ситуації відбуваються зараз, то логічно припустити, що вони відбувалися й раніше. Проблема була у тому, що прямих доказів не існувало до сьогодні, коли у шматку бурштину виявили невелику шишку, насіння якої проросло передчасно.

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Передчасно проросле насіння у бурштині / Фото Sci-news

Еоценовий бурштин

Виявлений шмат бурштину разом з шишкою, насіння якої проросло – це феноменальне відкриття. Науковці датували знахідку 40 мільйонами років, тоді на Землі була доба еоцену. Насіння, яке проросло, формує паростки по п'ять голок. Це дало науковцям розуміння, що виявлена шишка належить до вимерлого виду сосни Pinus cembrifolia.

Вчені поки не знають, коли саме почалося передчасне проростання: до потрапляння шишки у смолу, яка пізніше перетворилася на бурштин, чи після цього. Проте вони впевнені, що після "муміфікації" паростки точно збільшилися у розмірах. Цілком ймовірно, що більша частина процесу росту відбулася тоді, коли насіння було поховане у смолі.

Знахідка є дуже цінною для дослідників, адже доводить, що такі аномалії передчасного проростання існували за десятки мільйонів років до сьогодення. Також знахідка дозволить вивчити ранні етапи розвитку виду, який давно припинив своє існування.