З того моменту, як людина вперше поглянула у телескоп приблизно у 1608 році, ми не виявили жодної наднової зірки у нашій Галактиці. Та далека галактика NGC 5605 "може похвалитися" відразу трьома надновими, які вибухнули практично одночасно.

До теми Вперше астрономи побачили, що відбувається із зіркою перед вибухом



Три наднові у галактиці NGC 5605 / Фото Blog Jean-Baptiste Feldmann

Детальніше про подію

NGC 5605 – це спіральна галактика з баром, але не тим, що ви подумали. Бар у галактиках – це перетинка, яка проходить через центр деяких спіральних галактик.

Видима зоряна величина NGC 5605 становить +12,5m. Тобто її можна роздивитися у телескоп з, наприклад, 200 міліметровим дзеркалом.

NGC 5605 віддалена від Сонця на відстань 190 мільйонів світлових років.

Розташований об'єкт у сузір'ї Терезів.



Галактика NGC 5605, сфотографована французьким астрономом-любителем (маленьке зображення – фотографія австралійського астрофотографа Stan Hoverton) / Фото фейсбук Robert Cazilhac

Вибухи трьох зірок були зареєстровані у період з 29 грудня 2021 року по 13 січня 2022 року. Досі людство не бачило, щоб в одній галактиці одночасно спалахували три наднові. Виявили їх на фотографіях космічної обсерваторії Gaia та телескопів системи ATLAS. Вони мають наступну зоряну величину:

Видима зоряна величина наднової SN 2022ec становить +18,4m/

SN 2022bn – +20,9m.

SN 2022pv – +18,8m.

Як бачимо, яскравість трьох вибухів зірок, які відбулися на відстані 190 мільйонів світлових років, дуже мала. Тому навіть у потужний любительський телескоп роздивитися їх не вийде. Французький астроном любитель Robert Cazilhac спробував зробити фотографію 11 лютого 2022 року, проте, як видно на фотографії вище, наднові видно дуже погано.