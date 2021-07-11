Екіпаж корабля VSS Unity
Мільярдер Річард Бренсон, якому 18 липня виповниться 71 рік, увійшов до складу екіпажу з шести осіб:
- двох пілотів;
- та чотирьох пасажирів.
Екіпаж корабля на зазначену висоту доставив корабель-носій VMS Eve. Даний політ став 22-м для компанії і четвертим пілотованим. Однак, це перший політ, в якому у космос відправився екіпаж у повному складі.
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Як проходив політ
Космоплан VSS Unity разом з літаком-носієм VMS Eve піднявся на висоту 88,5 кілометрів. Екіпаж корабля чотири хвилини перебував в умовах мікрогравітації та після успішного польоту повернувся на Землю.
Бренсон та екіпаж під час польоту корабля / Скриншот
Космоплан VSS Unity під час польоту у космосі / Скриншот
Зниження корабля / Скриншот
Успішна посадка! / Скриншот
Virgin Galactic, яка продає квитки на свої польоти за 250 тисяч доларів, розраховує почати надавати послуги коротких туристичних космічних польотів у 2022 році. Єдиний конкурент Virgin Galactic у сфері суборбітального космічного туризму – Blue Origin Джеффа Безоса.
Запис прямої трансляції польоту: дивіться відео
Політ Blue Origine
На 20 липня запланований перший оглядовий пасажирський політ багаторазової системи New Shepard. До складу екіпажу увійдуть:
- глава компанії Джефф Безос;
- його брат Марк;
- 82-річна авіаторка Уоллі Фанк;
- та невідомий пасажир-благодійник, який заплатив за перший квиток на аукціоні 28 мільйонів доларів.