Екіпаж корабля VSS Unity

Мільярдер Річард Бренсон, якому 18 липня виповниться 71 рік, увійшов до складу екіпажу з шести осіб:

  • двох пілотів;
  • та чотирьох пасажирів.

Екіпаж корабля на зазначену висоту доставив корабель-носій VMS Eve. Даний політ став 22-м для компанії і четвертим пілотованим. Однак, це перший політ, в якому у космос відправився екіпаж у повному складі.

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Як проходив політ

Космоплан VSS Unity разом з літаком-носієм VMS Eve піднявся на висоту 88,5 кілометрів. Екіпаж корабля чотири хвилини перебував в умовах мікрогравітації та після успішного польоту повернувся на Землю.

Річард Бренсон
Бренсон та екіпаж під час польоту корабля / Скриншот

VSS Unitu
Космоплан VSS Unity під час польоту у космосі / Скриншот

Зниження
Зниження корабля / Скриншот

Посадка
Успішна посадка! / Скриншот

Virgin Galactic, яка продає квитки на свої польоти за 250 тисяч доларів, розраховує почати надавати послуги коротких туристичних космічних польотів у 2022 році. Єдиний конкурент Virgin Galactic у сфері суборбітального космічного туризму – Blue Origin Джеффа Безоса.

Запис прямої трансляції польоту: дивіться відео

Політ Blue Origine

На 20 липня запланований перший оглядовий пасажирський політ багаторазової системи New Shepard. До складу екіпажу увійдуть:

  • глава компанії Джефф Безос;
  • його брат Марк;
  • 82-річна авіаторка Уоллі Фанк;
  • та невідомий пасажир-благодійник, який заплатив за перший квиток на аукціоні 28 мільйонів доларів.