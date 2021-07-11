Екіпаж корабля VSS Unity

Мільярдер Річард Бренсон, якому 18 липня виповниться 71 рік, увійшов до складу екіпажу з шести осіб:

двох пілотів;

та чотирьох пасажирів.

Екіпаж корабля на зазначену висоту доставив корабель-носій VMS Eve. Даний політ став 22-м для компанії і четвертим пілотованим. Однак, це перший політ, в якому у космос відправився екіпаж у повному складі.

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Як проходив політ

Космоплан VSS Unity разом з літаком-носієм VMS Eve піднявся на висоту 88,5 кілометрів. Екіпаж корабля чотири хвилини перебував в умовах мікрогравітації та після успішного польоту повернувся на Землю.



Бренсон та екіпаж під час польоту корабля / Скриншот



Космоплан VSS Unity під час польоту у космосі / Скриншот



Зниження корабля / Скриншот



Успішна посадка! / Скриншот

Цікавий факт! Компанія Blue Origin, яка належить Джеффу Безосу, відмовилася вважати політ конкурента космічним, оскільки космоплан не перетнув лінію Кармана на висоті 100 кілометрів над рівнем моря, яку вважають межею космоса.

Virgin Galactic, яка продає квитки на свої польоти за 250 тисяч доларів, розраховує почати надавати послуги коротких туристичних космічних польотів у 2022 році. Єдиний конкурент Virgin Galactic у сфері суборбітального космічного туризму – Blue Origin Джеффа Безоса.

Запис прямої трансляції польоту: дивіться відео

Політ Blue Origine

На 20 липня запланований перший оглядовий пасажирський політ багаторазової системи New Shepard. До складу екіпажу увійдуть: