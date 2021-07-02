Як відомо, Джефф Безос планує особисто відправитися у космос на власному кораблі 20 липня і, можливо, новина про політ Бренсона стала для нього неприємною несподіванкою, що відволікає увагу громадськості від проєкту Blue Origin.

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Чому Бренсон вирішив летіти у космос

Спершу політ сімдсятирічного Бренсона на кораблі Virgin Galactic VSS Unity не планувався. Проте, не так давно поповзли чутки про те, що компанія Virgin Galactic начебто готується до можливого польоту її очільника, а у четвер, 1 липня мільярдер оголосив про бажання "отримати приватний досвід астронавта" разом з технічними фахівцями і двома пілотами.

Моя мама навчила мене ніколи не здаватися і досягати зірок. 11 липня настане час перетворити мрію в реальність в ході наступного космічного польоту Virgin Galactic,

– заявив Річард Бренсон.

Що відомо про політ Бренсона

Місія Unity 22 стане четвертим пілотованим тестовим польотом, організованим Virgin Galactic. Корабель VSS Unity стартує з літака-носія безпосередньо у повітрі і відправиться в найближчий космос, даруючи пасажирам буквально кілька хвилин невагомості.

Unity, призначений для доставки у космос до шести пасажирів і двох пілотів, тестувався 22 рази. До того, як Virgin Galactic виконає першу комерційну місію, проведуть ще три тестових польоти, включаючи тест за участю Бренсона.

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Ажіотаж та ціна квитків на туристичний політ у космос

Місця у наступних кораблях вже забронювали 600 людей, кожен квиток буде коштувати близько 250 000 доларів.

За словами Бренсона, опублікованими у його твітері, після повернення мільярдер має намір оголосити про щось "дуже захоплююче, що дасть шанс стати астронавтом більшій кількості людей, оскільки космос належить нам усім".