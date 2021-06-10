Неперевірені дані, про які повідомляє BI, надійшли від Дугласа Мессьє, автора блогу Parabolic Arc, присвяченого космонавтиці. Джерело, яке побажало залишитися невідомим розповіло йому, що компанія Virgin Galactic планує відправити свого власника Річарда Бренсона у випробувальний політ 4 липня.

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За даними Мессьє, компанія почала виношувати ці плани ще раніше від Безоса, як тільки дізналася, що Blue Origin збирається відправити перший екіпаж ракети New Shepard. Це сталося 5 травня. А Безос розповів про свою мрію про космос у відеозверненні через місяць, на початку червня.

Реакція Virgin Galactic

Журналісти Insider не змогли отримати підтвердження словам Мессьє, але представники Virgin Galactic не спростували цю інформацію.

В даний час ми не затвердили дату нашого наступного польоту,

– заявили вони.

У компанії додали, що політ Бренсона може відбутися влітку, як і окремий випробувальний політ чотирьох "фахівців програми" – співробітників компанії, які стануть пасажирами космоплана.

Раніше компанія стверджувала, що Бренсон полетить після фахівців, але тепер піар-служба замовчує, який з польотів відбудеться першим.

Випробування SpaceShipTwo

У кінці травня космоплан SpaceShipTwo компанії Бренсона здійснив перший пілотований політ після понад двохрічної перерви. Цим він завершив серію з чотирьох суборбітальних польотів, які Virgin Galactic планомірно проводила протягом останніх декількох місяців без пілотів. Апарат піднявся на висоту майже 90 км, а потім акуратно спустився назад.