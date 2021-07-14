70-річний мільярдер, відповідаючи на запитання про мрії, які він хотів би здійснити, сказав, що завжди хотів побудувати готель на Місяці. Втім, можливо, він залишить реалізацію цього плану своїм дітям.

Цікаво Virgin Galactic зібрала найефектніші моменти суборбітального польоту в одне відео

Мрії Бренсона

Крім того, Бренсон збирається знизити вартість квитка на кордон космосу. Зараз туристична поїздка з Virgin Galactic, на зразок тієї, яку здійснив сам мільярдер, коштує близько 250 000 доларів.

Генеральний директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер заявив, що компанія буде нарощувати парк космічних кораблів. У майбутньому планують виконувати 400 польотів на рік з десятків космодромів по всьому світу. Майбутні версії космічних апаратів для туризму будуть розроблятися з урахуванням простоти виробництва, додав він.

Після успішного польоту ми побудуємо набагато більше космічних кораблів, і з часом це допоможе знизити вартість, але це станеться не відразу,

— додав Річард Бренсон.

"Може бути, одного разу, коли у нас буде 20 космічних кораблів, для мене знову знайдеться місце — наприклад, на моє 90-річчя. Але подивимося, як піде, – поділився Бренсон. – Я майже повернувся на Землю, але не зовсім. Це була мрія всього життя. Мрії нечасто перетворюються на реальність, і це було просто чудово — все, про що я міг мріяти, сталося".