Навчання у віртуальній реальності: тренажер Rezzil дозволить відточувати футбольні навички

Британський розробник цифрових інструментів для тренування футболістів Rezzil випустив загальнодоступну версію симулятора вправ у віртуальній реальності. Додаток, що отримав назву Rezzil Player 21, заснований на професійних рішеннях, які застосовують тренери футбольних клубів Paris Gt. Germain, Manchester United і Liverpool FC.

З аматорської версії видалили занадто складні вправи. Головна особливість програми – для досягнення перемоги доведеться рухатися в повну силу, займатися реальною важкою фізичною роботою.

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Як працює система

Rezzil Player 21 працює з гарнітурами HTC Vive і Steam Valve Index, також будуть потрібні контролери Vive Tracker, які слід закріпити на взутті й налаштувати, щоб система оцінювала їх положення в просторі. Це дозволить дуже точно розпізнавати не тільки факт попадання по віртуальному м'ячу, але і яким боком стопи, з якою швидкістю, під яким кутом був зроблений удар. Внаслідок цього, користувачеві пропонують не банальні кліки мишкою по цілі, а справжнє відточування техніки гри.



Контролер Vive Tracker закріплюється на взутті / Фото Rezzil

Гра запам'ятовує досягнення гравця, створює стимул для росту та розвитку. На жаль, пограти з іншими віртуальними футболістами не вийде – симулятор розробляється для тренування, а не для гри. Також слід врахувати, що для нього потрібен досить великий простір – у звичайній кімнаті футболісту буде затісно.

Демонстрація можливостей програми: відео