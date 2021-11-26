Результат презентують у Києві: в Україну приїдуть топменеджери Apple

Михайло Федоров 26 листопада повідомив, що вже наступного тижня до України прибудуть топменеджери Apple. Делегацію очолить Марк Леннон – Worldwide Head of Government.

Міністр цифрової трансформації Федоров розповів, що співпраця розпочалася після першої зустрічі у Кремнієвій долині. З того часу сторони постійно перебували у процесі обговорення спільних проєктів.

Зауважте Amazon і Apple отримали багатомільйонний штраф за порушення правил конкуренції в Італії

Результати разом із Apple вирішили презентувати у Києві. Один із проєктів – можливе застосування технологій Apple у переписі населення 2023 року,

– наголосив Федоров.

Він також пообіцяв, що буде ще більше класних новин.

Федоров зустрівся з главою Apple

Під час візиту до США у вересні 2021 року Федоров зустрівся з главою Apple Тімом Куком. Однією з пріоритетних тем стала довгоочікувана українізація голосового помічника Siri.

Ми вдячні компанії Apple за постійну співпрацю з нашим міністерством, адже хочемо, щоб українці могли користуватись усіма сервісами компанії,

– заявив тоді Федоров.

Також обговорили запуск сервісу ЕКГ для Apple Watch в Україні.

Федоров розповів Куку про український досвід впровадження перших у світі цифрових паспортів та продемонстрував застосунок "Дія".

Допис FEDOROV:

Окрім онлайн-презентації соціальних послуг, наступного тижня ми матимемо ще одну важливу подію — в Україну вперше приїжджає топменеджмент Apple. На чолі з Марком Ленноном - Worldwide Head of Government.

Після нашої першої зустрічі у Кремнієвій долині у вересні ми постійно перебували у процесі обговорення спільних проєктів. Результати разом із Apple вирішили презентувати у Києві. Один із проєктів — можливе застосування технологій Apple у переписі населення 2023 року.

Але будуть й інші класні новини.