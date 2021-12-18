Результат еволюції: дослідники виявили мікроби, які здатні розкладати пластик

Бактерії, які виявили японські науковці на узбережжі поблизу центру переробки пластмас ще 5 років тому, змогли пристосуватися до підвищеної концентрації пластику. Мікроби почали живитися пластиковими відходами – це зумовлено зміною навколишнього середовища. Випадки дивовижного пристосування почали фіксувати по всьому світі.

У 2016 році вчені дослідили ґрунт і мул навколо переробного центру у Японії. Дослідники зробили неймовірне відкриття – аналізи показали, що ферменти, які виділяють бактерії, можуть розщепити пластик типу РЕТ.

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Нову можливість мікробів науковці пов’язують із катастрофічним збільшенням пластику в океані та на суші. Організми починають пристосовуватися до негативних умов та виробляють нові речовини, здатні зруйнувати пластик.

Після відкриття особливих бактерій дослідники почали вивчати інші випадки еволюційного пристосування до пластику. Дослідження мають допомогти вченим створити речовину, яка прискорить руйнування пластику та зменшить рівень забруднення.

Де ще знайшли бактерії Вчені виявили ряд ферментів з подібними здібностями – явище виявилося досить поширеним. Дослідники проаналізували зразки ДНК навколишнього середовища, отримані з сотень океанів і суші по всьому світу, використовуючи комп’ютерне моделювання, щоб відстежити їх на наявність мікробних ферментів, які можуть розщеплювати пластик.

Бактерії можуть поглинати пластик / Ілюстративне фото Unsplash

Чи можуть бактерії допомогти врятувати планету

У 2018 році група вчених у США розробила сконструйований фермент, який міг би споживати пластик з більшою ефективністю приблизно на 20%. У 2020 році ця ж команда розробила ще більш досконалу версію – суперензим, який може перетравлювати пластикові відходи у 6 разів швидше.

Загалом у світі виявили 30 тисяч ферментів, які здатні розщеплювати 10 типів пластику. Вчені порівняли випадки поїдання мікробами пластику і виявили, що бактерії з’являлися у найбільш забруднених районах – сміттєвих плямах Середземного моря та Тихого океану.

Ми знайшли численні докази, що підтверджують той факт, що потенціал глобального мікробіому, що руйнує пластик, вражаючий. Це – важлива демонстрація того, як довкілля реагує на тиск, який ми спричиняємо,

– сказав автор дослідження Олексій Железняк, професор Чалмерського університету технологій.

Експеримент підтвердив дотичність бактерій до знищення пластику / Фото Unsplash

Дослідники з’ясували, що ферменти, які розщеплюють пластик, широко поширені як в океанах, так і на суші. Команда виявила вищі концентрації ферментів на глибших рівнях океану. Це вказує на зв’язок із більшою концентрацією мікропластику, що спостерігається на цих глибинах.

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Так само було виявлено, що зразки землі містять набагато більше пластикових добавок, а також ферменти, які здатні їх руйнувати, що вказує на зв’язок між ними.

Ми не очікували знайти таку кількість їх у такій кількості різних мікробів та середовищ існування. Це дивовижне відкриття, яке дійсно ілюструє масштаб проблеми,

– зазначив Ян Зрімець, провідний автор дослідження.

Наступним кроком, за словами науковців, буде випробування найбільш перспективних ферментів-кандидатів у лабораторії. Вчені досліджуватимуть властивості бактерій та їх швидкість розщеплення пластику.