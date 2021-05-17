Режим paper less запрацює до кінця літа: державні послуги перейдуть в онлайн

Президент України Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2.0 повідомив, що державні органи України 24 серпня переведуть роботу в цифровий режим. Це означає, що до осені державні органи відмовляться від використання паперових документів.
На презентації нових електронних послуг в Україні президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив рух до цифровізації державних послуг.
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24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paper less, як ми і обіцяли. Ніяких паперів для державних органів. Ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або довідки для надання державних послуг. Ми зробимо все, щоб держава без папірців дійсно існувало,
– заявив Зеленський.
Що презентують на Diia Summit 2.0
- Зміна місця реєстрації онлайн;
- податкова декларація в декілька кліків;
- електронні петиції;
- е-підпис у смартфоні;
- заміна водійського посвідчення;
- автоматична реєстрація ФОП.
І це не повний перелік послуг, якими зможуть скористатися українці у своїх смартфонах завдяки додатку "Дія" та відповідному порталі.
Що таке застосунок Дія?Це онлайн-сервіс державних послуг, додаток на смартфоні з допомогою якого можна отримувати доступ до своїх документів, здійснювати різні електронні послуги. У квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон , який юридично прирівнює електронні паспорти до паперових аналогів.
За допомогою додатку й сервісу можна отримати низку державних послуг у цифровому вигляді без звернень у відповідні служби.