Режим paper less запрацює до кінця літа: державні послуги перейдуть в онлайн

Президент України Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2.0 повідомив, що державні органи України 24 серпня переведуть роботу в цифровий режим. Це означає, що до осені державні органи відмовляться від використання паперових документів.

На презентації нових електронних послуг в Україні президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив рух до цифровізації державних послуг.

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24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paper less, як ми і обіцяли. Ніяких паперів для державних органів. Ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або довідки для надання державних послуг. Ми зробимо все, щоб держава без папірців дійсно існувало,

– заявив Зеленський.

Що презентують на Diia Summit 2.0

Зміна місця реєстрації онлайн;

податкова декларація в декілька кліків;

електронні петиції;

е-підпис у смартфоні;

заміна водійського посвідчення;

автоматична реєстрація ФОП.

. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та команда Дії презентують понад 10 революційних онлайн-послуг у Дії.

І це не повний перелік послуг, якими зможуть скористатися українці у своїх смартфонах завдяки додатку "Дія" та відповідному порталі.