На презентації нових електронних послуг в Україні президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив рух до цифровізації державних послуг.

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24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paper less, як ми і обіцяли. Ніяких паперів для державних органів. Ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або довідки для надання державних послуг. Ми зробимо все, щоб держава без папірців дійсно існувало,
– заявив Зеленський.

Що презентують на Diia Summit 2.0

  • Зміна місця реєстрації онлайн;
  • податкова декларація в декілька кліків;
  • електронні петиції;
  • е-підпис у смартфоні;
  • заміна водійського посвідчення;
  • автоматична реєстрація ФОП.

І це не повний перелік послуг, якими зможуть скористатися українці у своїх смартфонах завдяки додатку "Дія" та відповідному порталі.

Що таке застосунок Дія?

Це онлайн-сервіс державних послуг, додаток на смартфоні з допомогою якого можна отримувати доступ до своїх документів, здійснювати різні електронні послуги. У квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон , який юридично прирівнює електронні паспорти до паперових аналогів.

За допомогою додатку й сервісу можна отримати низку державних послуг у цифровому вигляді без звернень у відповідні служби.