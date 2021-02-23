Рейтинг брендів українських IT-компаній: найпопулярніші Grammarly та SoftServe

Сервіс для пошуку роботи Djinni провів масштабне опитування та визначив найпопулярніші українські IT-компанії з точки зору працівників. В опитуванні взяло участь понад 8 тисяч користувачів сервісу.

За підсумком склали рейтинг брендів HotOrNot.

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Як уточнили у Djinni, мова йде не про рейтинг кращих місць роботи, а більше про рівень впізнаваності брендів в українській сфері IT.

Голосування проходило на сайті Djinni з 15 по 21 лютого. Користувачам пропонували вибрати між гіпотетичними "оферами" (пропозиції роботи) двох випадково обраних компаній.

Якщо користувач вибирав "офер" однієї з компаній вона отримувала бал. Рейтинг побудований на підставі 135 047 голосів від 8256 користувачів.

Рейтинг брендів

На першому місці компанія Grammarly. Мабуть, це найвідоміший український стартап. Нагадаємо, сервіс допомагає редагувати англійську мову.

На другому місці – компанія SoftServe, одна із найбільших IT-компаній України.

На третій позиції ще одна велика українська компанія DataArt, що має 6 офісів по всій країні.

Першу п'ятірку замикають ще два великі гравці на українському ринку – EPAM та GlobalLogic.

Далі у рейтингу йдуть такі роботодавці: