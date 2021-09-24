Вперше у п'ятірці лідерів з'явилась Південна Корея. Торік вона займала десяте місце.

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Світові новатори

Цьогорічний Global Innovation Index 2021 виглядає наступним чином:

Швейцарія, яка у 2020 році також зайняла перше місце. Швеція (аналогічне друге місце торік). Сполучені Штати Америки (3 місце у 2020 році). Сполучене Королівство (4). Південна Корея (10). Нідерланди (5). Фінляндія (7). Сінгапур (8). Данія (6). Німеччина (9).

Зазначається, що перші чотири лідери рейтингу утримують свої позиції уже як мінімум протягом п'яти років, зрідка міняючись місцями.

Наступні десять позицій такі: Франція, Китай, Японія, Гонконг (Китай), Ізраїль, Канада, Ісландія, Австрія, Ірландія, Норвегія.

Україна до лідерів не увійшла, зайнявши 49 місце, поряд із Чорногорією (50 місце).

Як вказують у своєму звіті представники Всесвітньої організації інтелектуальної власності, уряди та підприємства багатьох країн світу збільшили інвестиції в інновації на тлі величезних людських та економічних втрат, спричинених пандемією COVID-19.

Глобальний Індекс інновацій цього року показує нам, що, попри величезний вплив пандемії COVID-19 на життя і засоби існування, багато секторів продемонстрували чудову стійкість, особливо ті, що прийняли цифровізацію, технології та інновації,

– сказав генеральний директор ВОІВ Дарен Тан.