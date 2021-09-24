Вперше у п'ятірці лідерів з'явилась Південна Корея. Торік вона займала десяте місце.
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Світові новатори
Цьогорічний Global Innovation Index 2021 виглядає наступним чином:
- Швейцарія, яка у 2020 році також зайняла перше місце.
- Швеція (аналогічне друге місце торік).
- Сполучені Штати Америки (3 місце у 2020 році).
- Сполучене Королівство (4).
- Південна Корея (10).
- Нідерланди (5).
- Фінляндія (7).
- Сінгапур (8).
- Данія (6).
- Німеччина (9).
Зазначається, що перші чотири лідери рейтингу утримують свої позиції уже як мінімум протягом п'яти років, зрідка міняючись місцями.
Наступні десять позицій такі: Франція, Китай, Японія, Гонконг (Китай), Ізраїль, Канада, Ісландія, Австрія, Ірландія, Норвегія.
Україна до лідерів не увійшла, зайнявши 49 місце, поряд із Чорногорією (50 місце).
Як вказують у своєму звіті представники Всесвітньої організації інтелектуальної власності, уряди та підприємства багатьох країн світу збільшили інвестиції в інновації на тлі величезних людських та економічних втрат, спричинених пандемією COVID-19.
Глобальний Індекс інновацій цього року показує нам, що, попри величезний вплив пандемії COVID-19 на життя і засоби існування, багато секторів продемонстрували чудову стійкість, особливо ті, що прийняли цифровізацію, технології та інновації,
– сказав генеральний директор ВОІВ Дарен Тан.