Доступні та потужні: рейтинг продуктивних смартфонів від Antutu

Команда бенчмарку AnTuTu часто публікує різноманітні рейтинги смартфонів. Квітневий рейтинг Android-смартфонів середнього сегменту хоч і дещо старий та досі актуальний. Якщо ви обдумуєте покупку нового смартфона – варто ознайомитися з моделями зі списку нижче.

Сабфлагмани

Найпродуктивнішим сабфлагманом виявилася модель Realme GT Neo 2, що дебютувала у 2021 році. Як зазначають експерти AnTuTu, у порівнянні з топовими флагманами конкуренція на ринку сабфлагманів гостріша.

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Лідер працює на базі Snapdragon 870. Нагадаємо, що саме ця SoC використовується в багатьох нових моделях 2022 року.

Друге та третє місця дісталися Google Pixel 6 та Google Pixel 6 Pro. Замикають десятку Motorola Edge S Pro, Redmi K40, Black Shark 4, Xiaomi Mi 11X, Poco F3, OnePlus 9R та Realme GT Neo.



Рейтинг сабфлагманів / Фото Antutu

Середня цінова категорія

У рейтингу смартфонів середнього класу вже давно триває застій. У першу трійку входять iQOO Z5, Realme GT Master і Xiaomi Mi 11 Lite.

Десятку замикають:

Realme Q3s,

Motorola Edge 20,

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,

Honor 50,

Huawei Nova 9,

Samsung Galaxy A52s 5G;

Galaxy M52 5G.



Найпродуктивніші смартфони середньої цінової категорії / Фото Antutu

У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів – моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.