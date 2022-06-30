Сабфлагмани

Найпродуктивнішим сабфлагманом виявилася модель Realme GT Neo 2, що дебютувала у 2021 році. Як зазначають експерти AnTuTu, у порівнянні з топовими флагманами конкуренція на ринку сабфлагманів гостріша.

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Лідер працює на базі Snapdragon 870. Нагадаємо, що саме ця SoC використовується в багатьох нових моделях 2022 року.

Друге та третє місця дісталися Google Pixel 6 та Google Pixel 6 Pro. Замикають десятку Motorola Edge S Pro, Redmi K40, Black Shark 4, Xiaomi Mi 11X, Poco F3, OnePlus 9R та Realme GT Neo.

Рейтинг Antutu
Рейтинг сабфлагманів / Фото Antutu

Середня цінова категорія

У рейтингу смартфонів середнього класу вже давно триває застій. У першу трійку входять iQOO Z5, Realme GT Master і Xiaomi Mi 11 Lite.

Десятку замикають:

  • Realme Q3s,
  • Motorola Edge 20,
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,
  • Honor 50,
  • Huawei Nova 9,
  • Samsung Galaxy A52s 5G;
  • Galaxy M52 5G.

Antutu
Найпродуктивніші смартфони середньої цінової категорії / Фото Antutu