AnTuTu оновила рейтинг продуктивності Android-смартфонів
Творці популярного мобільного бенчмарка AnTuTu опублікували традиційний рейтинг смартфонів, які пройшли тестування у додатку минулого місяця. Крім флагманських апаратів, в окремій дисципліні змагалися і моделі середнього цінового сегменту.
Джерело: AnTuTu
Як і очікувалося, лідерами оновленого списку найпродуктивніших флагманів у Китаї стали пристрої на базі процесора Qualcomm Snapdragon 888.
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Найпродуктивніші смартфони січня 2021
- Лідери рейтингу
За підсумками січня перше місце зайняв iQOO 7, який набрав 728 784 балів. На другій сходинці розмістився Xiaomi Mi 11 – його результат склали 705 593 бали. При цьому обидва ґаджети мають по 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 і накопичувачі UFS 3.1 на 256 ГБ.
Третє місце, отримавши 702 553 бали, посів Huawei Mate 40 Pro+, побудований на базі 5-нм чіпа Kirin 9000 з таким же об'ємом пам'яті, як і у моделей, що посіли перші позиції рейтингу.
- Решта списку
Нижче трійки лідерів розташувалися наступні смартфони:
- Huawei Mate 40 Pro (688 043);
- OPPO Reno5 Pro+ (671 249);
- iQOO 5 (665 959);
- Redmi K30S Supreme Edition (664 993);
- iQOO 5 Pro (664 252);
- vivo X50 Pro+ (663 766);
- Xiaomi 10 Supreme Edition (661 087).
Найпродуктивніші смартфони січня 2021 за версією AnTuTu
Найпродуктивніші середньобюджетники
Топ-10 средньобюджетних смартфонів, як і в минулому місяці, очолив Redmi 10X 5G з чіпом MediaTek Dimensity 820 – в бенчмарку він набрав 401 389 балів. Друге місце зайняв Redmi 10X Pro 5G (398 246), третє – Huawei nova 7 на базі процесора Kirin 985 і результатом в 395 463 бали.
Завершують список наступні моделі:
- Huawei nova 7 Pro (394 913):
- Honor 30 (390 862):
- Honor X10 (361 347):
- Huawei nova 7 SE (352 728):
- OPPO Reno5 5G (349 329):
- Redmi Note 9 Pro 5G (347 876 ):
- realme Q2 Pro 5G (337 545).
Середньобюджетні смартфони січня у рейтингу найпродуктивніших моделей
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