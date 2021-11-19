Рейтинг найпопулярніших паролів в Україні та світі у 2021 році: наскільки все погано

19 листопада 2021 , 21:02
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Джерело:

NordPass

Компанія NordPass, яка займається питаннями безпеки в інтернеті, щороку публікує звіт про найпопулярніші паролі, якими користувачі захищають свої облікові записи. Здогадайтесь, який зайняв перше місце.

Загалом рейтинг складається з 200 позицій. Аналіз проводився на основі відомих витоків особистої інформації. Спеціалісти компанії вивчили 4 терабайти даних.

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Найпопулярніші паролі

Варто зазначити, що на сайті компанії можна відфільтрувати результати за різними показниками, в тому числі й за країнами. В цілому в Україні ситуація з паролями так само невтішна, як і у всьому світі.

Статистика у світі

Світова п'ятірка виглядає так:

  • 123456 – його використали понад 103 мільйони разів.
  • 123456789 – 46 мільйонів разів.
  • 12345 – майже 33 мільйони використань.
  • qwerty – понад 22 мільйони.
  • password – майже 21 мільйон людей обрали паролем "пароль".

Компанія при цьому зазначає, що на підбір і злам усієї першої десятки потрібно менше, ніж одна секунда. 

Статистика в Україні

В Україні ситуація не дуже відрізняється – позиції просто помінялись місцями, а замість "password" користувачі вводять "1234567890".

  • qwerty
  • 123456
  • 123456789
  • 1234567890
  • 12345678


​Найпопулярніші паролі у світі та Україні / Скриншот з сайту NordPass

Варто сказати, що ситуація з року в рік не змінюється. Попри постійні хакерські атаки, кількість яких останніми роками зросла, люди продовжують користуватися слабкими паролями

Як підібрати надійний пароль для свого облікового запису?

  • Перш за все, обирайте різні паролі для кожного сайту, на якому реєструєтесь. Сьогодні велика кількість кросплатформних додатків або ж функціональність самих браузерів дозволяють запам'ятовувати навіть найдовші та найскладніші паролі, отримуючи до них доступ на всіх своїх пристроях.
  • Обирайте довгі паролі. Не варто вказувати мінімальну кількість символів, яку вимагає сайт.
  • Намагайтесь уникати передбачуваних та осмислених слів чи фраз, які можна легко асоціювати з вами. Ваш день народження чи імена ваших дітей – не найкраща ідея для пароля.
  • Використовуйте не лише букви, а й символи та цифри – це ускладнить підбір пароля.
  • Регулярно оновлюйте паролі.
До речі, сьогодні деякі браузери, наприклад Firefox, Google Chrome MS Edge, дозволяють відстежувати відомі витоки облікових даних. В переліку їхніх функцій є можливість просканувати всі свої збережені паролі та порівняти їх зі злитими базами. Це дозволить вчасно змінити ваш пароль, щоб уникнути проникнення в обліковий запис сторонніх осіб. Крім того, вже досить давно браузери навчилися самостійно пропонувати згенеровані випадковим чином надійні паролі.
Автор: Олександр Гайдамашко