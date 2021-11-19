Загалом рейтинг складається з 200 позицій. Аналіз проводився на основі відомих витоків особистої інформації. Спеціалісти компанії вивчили 4 терабайти даних.
Цікаво Instagram почав банити користувачів і вимагати від них відеоселфі для розблокування
Найпопулярніші паролі
Варто зазначити, що на сайті компанії можна відфільтрувати результати за різними показниками, в тому числі й за країнами. В цілому в Україні ситуація з паролями так само невтішна, як і у всьому світі.
Статистика у світі
Світова п'ятірка виглядає так:
- 123456 – його використали понад 103 мільйони разів.
- 123456789 – 46 мільйонів разів.
- 12345 – майже 33 мільйони використань.
- qwerty – понад 22 мільйони.
- password – майже 21 мільйон людей обрали паролем "пароль".
Компанія при цьому зазначає, що на підбір і злам усієї першої десятки потрібно менше, ніж одна секунда.
Статистика в Україні
В Україні ситуація не дуже відрізняється – позиції просто помінялись місцями, а замість "password" користувачі вводять "1234567890".
- qwerty
- 123456
- 123456789
- 1234567890
- 12345678
Найпопулярніші паролі у світі та Україні / Скриншот з сайту NordPass
Варто сказати, що ситуація з року в рік не змінюється. Попри постійні хакерські атаки, кількість яких останніми роками зросла, люди продовжують користуватися слабкими паролями
Як підібрати надійний пароль для свого облікового запису?
- Перш за все, обирайте різні паролі для кожного сайту, на якому реєструєтесь. Сьогодні велика кількість кросплатформних додатків або ж функціональність самих браузерів дозволяють запам'ятовувати навіть найдовші та найскладніші паролі, отримуючи до них доступ на всіх своїх пристроях.
- Обирайте довгі паролі. Не варто вказувати мінімальну кількість символів, яку вимагає сайт.
- Намагайтесь уникати передбачуваних та осмислених слів чи фраз, які можна легко асоціювати з вами. Ваш день народження чи імена ваших дітей – не найкраща ідея для пароля.
- Використовуйте не лише букви, а й символи та цифри – це ускладнить підбір пароля.
- Регулярно оновлюйте паролі.