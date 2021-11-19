Загалом рейтинг складається з 200 позицій. Аналіз проводився на основі відомих витоків особистої інформації. Спеціалісти компанії вивчили 4 терабайти даних.

Цікаво Instagram почав банити користувачів і вимагати від них відеоселфі для розблокування

Найпопулярніші паролі

Варто зазначити, що на сайті компанії можна відфільтрувати результати за різними показниками, в тому числі й за країнами. В цілому в Україні ситуація з паролями так само невтішна, як і у всьому світі.

Статистика у світі

Світова п'ятірка виглядає так:

123456 – його використали понад 103 мільйони разів.

123456789 – 46 мільйонів разів.

12345 – майже 33 мільйони використань.

qwerty – понад 22 мільйони.

password – майже 21 мільйон людей обрали паролем "пароль".

Компанія при цьому зазначає, що на підбір і злам усієї першої десятки потрібно менше, ніж одна секунда.

Статистика в Україні

В Україні ситуація не дуже відрізняється – позиції просто помінялись місцями, а замість "password" користувачі вводять "1234567890".

qwerty

123456

123456789

1234567890

12345678



​Найпопулярніші паролі у світі та Україні / Скриншот з сайту NordPass

Варто сказати, що ситуація з року в рік не змінюється. Попри постійні хакерські атаки, кількість яких останніми роками зросла, люди продовжують користуватися слабкими паролями

Як підібрати надійний пароль для свого облікового запису?

Перш за все, обирайте різні паролі для кожного сайту, на якому реєструєтесь. Сьогодні велика кількість кросплатформних додатків або ж функціональність самих браузерів дозволяють запам'ятовувати навіть найдовші та найскладніші паролі, отримуючи до них доступ на всіх своїх пристроях.

Обирайте довгі паролі. Не варто вказувати мінімальну кількість символів, яку вимагає сайт.

Намагайтесь уникати передбачуваних та осмислених слів чи фраз, які можна легко асоціювати з вами. Ваш день народження чи імена ваших дітей – не найкраща ідея для пароля.

Використовуйте не лише букви, а й символи та цифри – це ускладнить підбір пароля.

Регулярно оновлюйте паролі.

До речі, сьогодні деякі браузери, наприклад Firefox, Google Chrome MS Edge, дозволяють відстежувати відомі витоки облікових даних. В переліку їхніх функцій є можливість просканувати всі свої збережені паролі та порівняти їх зі злитими базами. Це дозволить вчасно змінити ваш пароль, щоб уникнути проникнення в обліковий запис сторонніх осіб. Крім того, вже досить давно браузери навчилися самостійно пропонувати згенеровані випадковим чином надійні паролі.