Як свідчить дослідження, найпопулярнішою грою серед українських геймерів стала World of Tanks. А от найпопулярнішим жанром, який обирають українці, є Puzzle.

Такими є результати дослідження, проведеного компаніями NielsenIQ та Wargaming.

До теми Скільки українські геймери витрачають на відеоігри

Найпопулярніші ігри

Приблизно 16% респондентів заявили, що здебільшого грають у World of Tanks. Ще 26% опитаних мінімум один раз зіграли у цю гру за останній місяць.

Далі у рейтингу найпопулярніших ігор:

FIFA20/FIFA21 (9% респондентів грають найчастіше і 17% – мінімум раз на місяць),

Minecraft (8% і 19%),

Grand Theft Auto V (7% і 12%),

Counter -Strike: Global Offensive (6% і 14%).

Найвідомішою грою також стала World of Tanks – шутер знають 81% українських гравців. На другому місці Minecraft з 69% аудиторії, а на третьому – Dota 2 з 68%.

Що стосується жанрів, то найпопулярнішим типом відеоігор в Україні є Puzzle. Також у рейтингу жанри Vehicle Shooter, Shooter і Simulation. Найчастіше в ігри цих жанрів грають 12%, 11%, 10% і 10% гравців відповідно.

Цікаво, що більшість опитаних обирає для ігор смартфон і ПК.