Смартфони року: найкращі флагмани, випущені у 2020
2020 став непростим роком для бізнесу. Напрямок смарфтонів теж постраждав, адже на почтаку року знизився попит. Крім того, пандемія вплинула на логістику, що в результаті ускладнило процес виробництва девайсів.
Однак, головні новинки, на які очікували користувачі, нам таки показали. 24 канал підготував підбірку смартфонів, що можна сміливо вважати найуспішнішими девайсами року.
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OnePlus 8 Pro
Погодьтесь, нове покоління "вбивці флагманів" є завжди очікуваним смартфоном. Більше уваги привертає, звичайно, просунутіша модель OnePlus 8 Pro. Новинка отримала флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 865 з підтримкою 5G. Сканер відбитків пальців, як і в багатьох флагманів, вбудований в екран. Частота оновлення зображення на дисплеї в версії OnePlus 8 Pro становить 120 Гц.
"Вбивця флагманів" OnePlus 8 Pro
Окремо варто згадати і про камери. В основному модулі передбачено 4 датчики:
- Головний 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX689 з оптичною системою стабілізації зображення.
- 48-мегапіксельний надширококутний модуль Sony IMX586 (кут огляду 120 градусів).
- Телефото модуль на 8 Мп з оптичною системою стабілізації зображення (3-кратне гібридне збільшення і 30-кратне цифрове збільшення.
- 5-мегапіксельний модуль Color Filter Camera для фільтрів і світлових ефектів.
Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.
Ціна
Вартість смартфона на українському ринку стартує від 21 400 гривень.
Xiaomi Mi 10 Pro
Смартфони Xiaomi завжди мають велику популярність в Україні. Та з усіх новинок Xiaomi можна виокремити флагман Mi 10 Pro. Пристрій отримав AMOLED-дисплей із частотою оновлення 90 Гц. В екран із закругленими краями врізана фронтальна камера у спеціальному отворі у верхньому лівому кутку. Треба відзначити, що виглядає смартфон дуже стильно.
Він теж отримав новий топовий процесор Snapdragon 865 та підтримку 5G.
Камера Xiaomi Mi 10 Pro
- Основний модуль на 108 Мп
- Ширококутний модуль на 20 Мп
- Телефото об’єктив на 12 Мп (2х оптичний зум)
- 8-мегапіксельний телефото (5х оптичний зум)
Також Mi 10 Pro отримав 10-кратний гібридний зум, 50-кратний цифровий зум і подвійну оптичну стабілізацію зображення. також камера може знімати відео в режимі 8K.
Ціна
Xiaomi Mi 10 Pro в Україні коштує 27 999 гривень (8/ 268 ГБ).
iPhone SE
Цей смартфон користувачі чекали не один рік. Звісно, багато хто називає цей смартфон "бюджетником", але враховуючи його характеристики, а також зацікавленість серед користувачів ми вирішили обов'язково додати його у рейтинг.
iPhone SE отримав класичний дизайн
Смартфон отримав фірмовий процесор A13 Bionic (саме таким оснащена лінійка iPhone 11). Основна камера має лише один модуль. Вона ширококутова з роздільною здатністю 12 Мп. Також камера має портретний режим, технологію Smart HDR та підтримку відео 4K. Роздільна здатність фронтальної камери – 7 МП, вона теж вміє робити ефект боке.
Щодо дизайну, то смартфон отримав класичний дизайн з товстими рамками, а також класичною кнопкою “Додому”.
Ціна
Нині в Україні iPhone SE можна купити за 13 399 гривень.
Samsung Note20 Ultra
Galaxy Note20 Ultra отримав Dynamic AMOLED екран з діагоналлю 6,9 дюймів та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон оснащений 8-ядерним фірмовим процесором Exynos 990. Для додаткової міцності пристрій отримав покриття Corning Gorilla Glass Victus.
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Камера тут потрійна з модулями на 108, 12, 12 Мп. Смартфон робить панорамні знімки, портрети, а також може записувати 8K-відео. Galaxy Note20 Ultra отримав 5-кратний оптичний зум та 50-кратний зум супервисокої роздільної здатності.
Samsung Note20 Ultra отримав підтримку стилуса
Роздільна здатність фронтальної камери – 10 Мп, вона розміщена в акуратному отворі в екрані. Ця модель теж має підтримку стилуса S Pen.
Ціна
Вартість смартфона на вітчизняному ринку стартує від 31 999 гривень.
Huawei P40 Pro
Смартфони Huawei ми найбільше цінуємо через камери. І P40 Pro не розчарував. Тут використовується абсолютно новий 1/1,28-дюймовий 50-мегапіксельний RYYB-сенсор з розміром пікселя 2,44 мкм, який став ще більшим, ніж в Huawei P30 Pro. Завдяки цьому він захоплює більше світла, має більш широкий динамічний діапазон і видає менше шуму на підсумкових знімках.
Huawei P40 Pro – один з найкращих камерофонів на ринку
Huawei застосувала нову технологію, що забезпечує участь 100% пікселів матриці під час фокусування. Як результат, фокусування відбувається швидше, в тому числі і при недостатньому освітленні.
Друга камера має роздільну здатність 40 Мп і надширококутний об'єктив. Вона підтримує запис відео з ISO до 51 200, сповільнену зйомку з 7680 fps та 4K-таймлапси.
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Третя камера оснащена об'єктивом-перископом, що забезпечує 5-кратний оптичний зум без втрати якості. Разом з високою роздільною здатністю інших сенсорів досягається 10-кратний гібридний зум з мінімальними втратами, а максимальна цифрове наближення становить 50х.
Додатково смартфон оснащений датчиком глибини і спеціальним сенсором температури, який в парі з технологіями штучного інтелекту виставляє максимально точний баланс білого.
Роздільна здатність фронтальної камери Huawei P40 Pro – 32 Мп.
Щодо інших характеристик, то Huawei P40 Pro отримав загнутий з боків 6,58-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Смартфон працює на базі 8-ядерного процесора Kirin 990, що забезпечує підтримку мережі 5G.
Ціна
Смартфон в Україні можна купити за 24 999 гривень.
iPhone 12 Pro Max
Гадаємо, ніхто не посперечається, що нове покоління iPhone – це завжди довгоочікуваний смартфон. Пристрій оснащений процесором нового покоління A14 Bionic. Він має бути на 50% швидшим від попередника A13. Також тут вдвічі краща графіка, порівняно з попередником.
iPhone 12 Pro Max – один з найбажаніших смартфонів на ринку
Ще однією відмінністю від покоління iPhone 11 є новий дизайн. Він отримав прямокутний корпус із закругленими кутами. При цьому торці є прямими. Щоправда, це не абсолютно нове рішення, а як то кажуть, добре забуте старе. Схожий форм-фактор був у iPhone 4.
iPhone 12 Pro Max оснащений Super Retina XDR 6,1 дисплеєм з діагоналлю 6,7 дюйма.
Основна камера складається із трьох модулів:
- Головний ультраширококутний модуль на 12 Мп та кутом огляду 120 градусів
- 12-мегапіксельний ширококутний датчик
- телефото модуль на 12 Мп
Фронтальна камера має роздільну здатність 12 Мп.
Крім цього, тут з'явився сканер LiDAR для формування структури простору і поліпшення роботи автофокусу в умовах слабкого освітлення.
Камера підтримує чимало алгоритмів. Наприклад, технологія Deep Fusion використовує систему Neural Engine і аналізує пікселі на кількох знімках з різною експозицією. Процесор вибирає найчіткіші пікселі, об'єднуючи їх в фінальну фотографію.
Ціна
В Україні iPhone 12 Pro Max коштує 43 999 гривень.
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