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Цікаво Samsung представила лінійку флагманських смартфонів Galaxy S22: характеристики та ціни новинок

Найпродуктивніші флагмани: колишнього лідера скинуто з п'єдесталу

У січні міжнародний рейтинг флагманів AnTuTu змінив лідера.

Смартфон Xiaomi 12 Pro на основі новітньої флагманської однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 увірвався до рейтингу й одразу посів перше місце.

на основі новітньої флагманської однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 увірвався до рейтингу й одразу посів перше місце. Новинка значно випереджає своїх суперників за кількістю набраних балів — 979 499, тоді як у Nubia Red Magic 6, що перебуває на другому місці, лише 858 275 балів.

У грудні Nubia Red Magic 6 посідав перше місце.



Рейтинг найпродуктивніших флагманів Android / Інфографіка Antutu

На третє місце з раніше другого опустився смартфон Asus ROG Phone 5s Pro з 835786 балами. Це поки що єдиний смартфон у рейтингу на основі Snapdragon 888+, тоді як наступні 8 позицій займають моделі зі Snapdragon 888.

Статистика зібрана у період з 1 до 31 січня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів — моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.

Найпродуктивніші недорогі смартфони

У цьому сегменті продовжує домінувати Qualcomm Snapdragon 778G.

Перше місце посів смартфон iQOO Z5 , що дебютував на ринку у вересні.

, що дебютував на ринку у вересні. Набравши 556 715 балів, він потіснив Realme GT Master – модель, що панувала в рейтингу AnTuTu цілих 5 місяців поспіль.

Тепер вона посідає друге місце з 538 922 балами.

З другого місця на третє опустився смартфон Xiaomi Mi 11 Lite із 523 872 балами.



​Рейтинг найпродуктивніших недорогих смартфонів Android / Інфографіка Antutu

Далі в рейтингу йдуть Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy M52 5G, Vivo V23 5G, iQOO Z3 та Oppo Reno6 5G.

Статистика зібрана у період з 1 до 31 січня 2022 року.

Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі

У січні 2022 року перше місце, як і раніше, займає Samsung Galaxy Note20 Ultra, випущений майже півтора року тому.

Доступний флагман Redmi Note 11 Pro+ з підтримкою 120-ватного заряджання піднявся з третього на друге місце.

А ось смартфон, який посів третє місце, здивував експертів AnTuTu. Ним виявився Huawei P50 Pro. Це флагманська модель, яка підтримує лише мережі 4G. Серед основних світових виробників цей смартфон виявився торік єдиним флагманом без 5G.



Список смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі / Інфографіка Antutu