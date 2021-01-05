Цензори популярної тестової платформи AnTuTu підбили підсумки останнього місяця минулого року, назвавши найпотужніші смартфони. Як і очікувалося, очолив рейтинг перший комерційний гаджет, який отримав топовий процесор Qualcomm.

Найпродуктивніший смартфон грудня

У підсумковому заліку флагман Xiaomi Mi11 з процесором Snapdragon 888 у конфігурації 12/256 ГБ, набрав 708 425 балів, повідомляє 24 канал.

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Інші продуктивні смартфони

Huawei Mate 40 Pro+ на базі Kirin 9000 з ідентичним об'ємом пам'яті трохи поступився конкуренту та посів друге місце. У рейтинг також потрапив і Xiaomi Mi10 Ultra, що розмістився на четвертому рядку з результатом 667 006 балів.

П'ятірку лідерів замикає модель Redmi K30S з 8/128 ГБ пам'яті, лише незначно поступається Mi10 Ultra. До першої десятки найбільш продуктивних Android-смартфонів грудня також потрапили три смартфона бренду iQOO, один гаджет vivo в особі флагманського X50 Pro +, а також базова версія Huawei Mate 40 з чіпом Kirin 9000E.



Десятка найпродуктивніших смартфонів грудня 2020 року