Визначено найкращих роботодавців серед сервісних ІТ-компаній України – рейтинг MC Today

У рамках щорічного рейтингу MC Today визначено найкращих роботодавців серед найбільших сервісних ІТ-компаній України. В опитування взяли участь спеціалісти з провідних українських компаній, які заповнили анкету та оцінили свого роботодавця.

Загалом було зібрано понад 13 000 анонімних анкет від спеціалістів, які працюють у 123 українських компаніях. В анкеті учасникам опитування було запропоновано п’ять тверджень щодо їхнього роботодавця, а також п’ять реакцій на ці твердження.

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Кожна реакція приносила компанії відповідну кількість балів. Підрахувавши фінальну кількість балів, MC Today презентував рейтинг 100 найкращих роботодавців у трьох категоріях:

до 100 співробітників;

від 101 до 1000 співробітників;

та від 1001 співробітників.

Переможеці у категорії 1000+

Genesis. Це екосистема IT-бізнесів, які розробляють мобільні додатки, медіа, ігри та дошки оголошень. Найвідоміші проекти - Jiji і AmoMedia. Intellias. Сервісна ІТ-компанія, яка створює технологічні продукти для більш ніж 2 млрд людей. У компанії є офіси в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Івано-Франківську та представництва по світу. Eleks. Компанія Eleks створює програмне забезпечення та IT-продукти для обробки даних. Головний офіс у Львові, є філії в Києві, Івано-Франківську та Тернополі. Співробітники можуть працювати віддалено з будь-якого міста України. Squad. Це дослідницький центр, в якому працюють розробники та інженери. Вони створюють сучасні системи безпеки для "розумного" будинку. В Україні офіси знаходяться в Києві і Львові. Команда може працювати звідки зручно: з дому, офісу та з-за кордону. Sigma Software. Компанія займається розробкою програмного забезпечення та ІТ-консалтингом. Офіси є в Харкові, Одесі, Києві, Львові, Дніпрі, Вінниці та Сумах. Фахівці самі вирішують, працювати їм будинку або з офісу. ZONE3000. Міжнародна IT-компанія, де створюють програмні продукти і займаються їх технічною підтримкою. Офіси є в Харкові, Львові та Дніпрі. SoftServe. У компанії SoftServe створюють програмне забезпечення. Офіси є в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Рівне, Івано-Франківську, Чернівцях. DataArt. Міжнародна компанія DataArt створює програмне забезпечення для різних сфер бізнесу. Центри розробки знаходяться в Києві, Харкові, Херсоні, Львові, Одесі та Дніпрі. N-iX. В N-iX створюють програмне забезпечення для проектів в сферах медіа, фінансів, авіації, енергетики, освіти та медицини. Офіси є в Києві і Львові, а в Дніпрі, Івано-Франківську, Харкові та Вінниці для фахівців орендують коворкінг. Працювати і відпочивати можна і в корпоративній резиденції в Карпатах.

MC Today – онлайн видання про ІТ, бізнес, підприємництво та інновації. Регулярно публікує рейтинги та огляди найкращих компаній України.

До речі, компанія Intellias, яка посіла друге місце у рейтингу найкращих роботодавців, неодноразово відзначалася різноманітними рейтингами, як кращий роботодавець серед ІТ-компаній України.