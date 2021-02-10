Реєстр вакцинації від COVID-19: Федоров розповів деталі

Вже цього місяця в Україні має розпочатись вакцинація від COVID-19. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що реєстр вакцинації в Україні утворять на базі E-Health.

Це реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів.

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"У нас є реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів. Він має назву E-Health. І там понад 29-30 мільйонів українців, які вже звернулися до сімейних лікарів. Це один з найкращих реєстрів у нашій країні", – пояснив Федоров.

Він додав, що на базі цього реєстру створять додатковий модуль, який буде пов'язаний з вакцинацією. Там буде розміщена уся інформація про вакцинацію.

До речі раніше 24 канал повідомляв, що в Україні мають запустити сайт з інформацією про вакцинацію від COVID. Там можна буде записатись на чергу для щеплення.

COVID-паспорт

Нагадаємо, раніше Федоров заявив про технічну готовність України для запровадження так званого COVID-паспорта. Якщо цей паспорт будуть використовувати лише в межах України, то документ буде доступний у застосунку. Ймовірно, мова йде про сервіс Дія, в якому вже є електронні версії закордонного паспорта та ID картки.

Якщо ж його використовуватимуть для міжнародних поїздок, то спочатку світова спільнота повинна створити якусь загальну базу.