Поки Ілон Маск роздумує над новим проєктом, для якого потрібно прорити тунелі в Сан-Бернардіно (Каліфорнія), компанія EarthGrid подала заявку на патент плазмової бурильної машини, яку порівнюють зі світловими мечами з "Зоряних воєн". За даними видання New Atlas, новий робот може рити підземні тунелі в 100 разів швидше, ніж конкуренти, і при цьому коштувати приблизно на 98 відсотків дешевше.
Цікаво Ілон Маск вирішив сам реалізувати проєкт, від якого інші відмовилися: що це буде
Що відомо про технологію
- Усі сучасні технології в галузі будівництва тунелів зводяться до того, що спеціальні машини, оснащені ріжучими елементами, пробивають собі шлях у товщі породи. Це дорого й дуже повільно. Уже згадана The Boring Company Ілона Маска будує установку, здатну проходити до 250 метрів на добу. Інші компанії працюють ще повільніше, які витрати є колосальними.
- В EarthGrid замінили механічну дію на високі температуру й тиск, які призводять до сколювання, видування і навіть випаровування матеріалу породи. Обладнання може виконувати роботу автономно, не торкаючись стін тунелю й без зупинки, будучи обмеженим лише подачею електроенергії. Вона, до речі, виключає появу шкідливих викидів.
Установка EarthGrid / Фото EarthGrid
- В основі EarthGrid лежить система плазмових пальників, встановлених на спеціальний диск.
- Пальники розташовуються на диску відповідно до спіралі Фібоначчі, щоб полум'я від них покривало весь діаметр майбутнього тунелю.
- Під час роботи диск обертається, а порода відкидається назад для видалення з робочої зони електричними візками.
- Задня частина апарата випльовує шматочки каменю розміром з кукурудзяні пластівці.
- У такий спосіб можна будувати тунелі різних діаметрів – технологія легко масштабується.
Бурильна плазмова частина установки EarthGrid / Фото EarthGrid
EarthGrid продемонструвала коротку презентацію своєї технології: відео
EarthGrid продемонструвала коротку презентацію своєї технології: відео