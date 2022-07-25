Поки Ілон Маск роздумує над новим проєктом, для якого потрібно прорити тунелі в Сан-Бернардіно (Каліфорнія), компанія EarthGrid подала заявку на патент плазмової бурильної машини, яку порівнюють зі світловими мечами з "Зоряних воєн". За даними видання New Atlas, новий робот може рити підземні тунелі в 100 разів швидше, ніж конкуренти, і при цьому коштувати приблизно на 98 відсотків дешевше.

Цікаво Ілон Маск вирішив сам реалізувати проєкт, від якого інші відмовилися: що це буде

Що відомо про технологію

Усі сучасні технології в галузі будівництва тунелів зводяться до того, що спеціальні машини, оснащені ріжучими елементами, пробивають собі шлях у товщі породи. Це дорого й дуже повільно. Уже згадана The Boring Company Ілона Маска будує установку, здатну проходити до 250 метрів на добу. Інші компанії працюють ще повільніше, які витрати є колосальними.

В EarthGrid замінили механічну дію на високі температуру й тиск, які призводять до сколювання, видування і навіть випаровування матеріалу породи. Обладнання може виконувати роботу автономно, не торкаючись стін тунелю й без зупинки, будучи обмеженим лише подачею електроенергії. Вона, до речі, виключає появу шкідливих викидів.



Установка EarthGrid / Фото EarthGrid

В основі EarthGrid лежить система плазмових пальників, встановлених на спеціальний диск.

Пальники розташовуються на диску відповідно до спіралі Фібоначчі, щоб полум'я від них покривало весь діаметр майбутнього тунелю.

Під час роботи диск обертається, а порода відкидається назад для видалення з робочої зони електричними візками.

Задня частина апарата випльовує шматочки каменю розміром з кукурудзяні пластівці.

У такий спосіб можна будувати тунелі різних діаметрів – технологія легко масштабується.



Бурильна плазмова частина установки EarthGrid / Фото EarthGrid

Швидкість роботи досягає фантастичного для бурових установок значення – 1 кілометр за день. Використання нового підходу може зробити нежиттєздатними економічно невигідні проєкти.

EarthGrid сподівається використовувати свої технології для створення підземної мережі тунелів, які забезпечать Сполучені Штати відновлюваною енергією, яка допоможе стабілізувати електромережі й захистити інфраструктуру від стихії.

EarthGrid продемонструвала коротку презентацію своєї технології: відео

EarthGrid продемонструвала коротку презентацію своєї технології: відео



