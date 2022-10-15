Навіщо це взагалі потрібно

Проблема тривалості зарядки ємних батарей для електромобілів є доволі гострою. Зараз цей процес займає кілька годин, що суттєво впливає на тривалість поїздки на великі дистанції. Вирішити цю проблему вже намагалися кількома шляхами: збільшення ємності батарей до рекордних показників, заміна батарей на станціях на заряджені, оптимізація батарей та нові технології зарядки.

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Як показує практика, найбільша перспектива за принципово новими технологіями та оптимізацією, і команді з Університету штату Пенсильванія вже не вперше вдається досягнути значних успіхів в оптимізації акумуляторів.

У 2016-му команда інженерів та вчених поліпшила продуктивність літієвих батарей в умовах холодів.

У 2019-му застосували той самий підхід для зарядки акумулятора в спеку. Тоді їм вдалося домогтися можливості за 10 хвилин поповнювати заряд акумулятора приблизно на 320-480 кілометрів.

Нове дослідження продовжує попередні досягнення і об'єднує швидкий час зарядки з високою щільністю енергії.

Як працює нова технологія

Прототип створено на основі того самого нагрівального елемента з нікелевої фольги, який сприяє прискореній зарядці. Ємність нової батареї зросла порівняно з минулою версією і склала 265 Вт*год/кг. За словами розробників, поєднання короткого часу зарядки і високої щільності роблять винахід першим у своєму роді і відкриває цікаві перспективи у сфері електротранспорту.

Потреба в невеликих батареях, що швидко заряджаються, велика як ніколи. Батарей і необхідної сировини просто не вистачає, щоб задовольнити весь попит,

– сказав Ван Чаоян, керівник групи.

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Під час випробувань батарея заряджалася за 11 хвилин на 70% протягом 2000 циклів. Це, за підрахунками Вана, дорівнює 804 672 кілометрам пробігу електромобіля тільки внаслідок прискореної зарядки. До того ж висока щільність енергії дозволила дослідникам зменшити розмір батареї зі 150 кВт*год до 50 кВт*год без зниження запасу ходу.

Поширення такої технології, якщо вона виявиться справді надійною та ефективною на практиці, безумовно підвищить популярність електрокарів у містах.