Revolut заборонив грошові перекази в Росію та Білорусь

Фін-тех стартап з українським корінням Revolut оголосив про припинення фінансових операцій у Білорусь та Росію та в зворотньому напрямку.

Про це також повідомила Українська Правда розмістивши лист від Revolut, де мовиться про зміни, щодо банківських переказів.

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Ми уважно стежимо за ситуацією в Росії та Білорусі. На тлі останніх подій вирішили зупинити банківські перекази в/з Росії та Білорусі з полудня 4 березня,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі по всьому світу десятки компаній відмовляються від співпраці з Росією, яка здійснила повторне вторгнення в Україну. Раніше до їх списку приєднався ряд VPN-сервісів.

Водночас агентство Fitch знизило рейтинги десятків російських компаній, зокрема "Автодора", "Пошти Росії", "Роснано", РЖД і ФПК, "Інтер РАО", "РусГідро", "Россети".

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