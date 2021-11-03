Ресторани без кухарів та персоналу: як працює кухня майбутнього

Група інженерів зі Стенфорда та професійний шеф-кухар Ерік Мінніх започаткували стартап з автоматизації стрітфуд-закладів. Нова компанія Mezli створює модульні ресторани – невеликі контейнери, в яких за приготування їжі відповідають роботизовані установки.

З чого все почалося

Один із засновників Mezli Алекс Колчинські розповів TechCrunch, що йому та його друзям завжди не подобалися високі ціни на обіди в американських кампусах. За його словами, навіть із субсидованим планом харчування обід коштує 10 доларів, а вечеря – ще дорожче. Інженери почали думати над рішенням та дійшли висновку, що ключові проблеми невеликих кафе – необхідність платити персоналу та орендувати нерухомість.

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Виявляється, тарілка буріто за 10 насправді коштує 3, якщо рахувати лише їжу, а решта грошей іде на оплату праці, накладні витрати та оренду. Але якщо ми збудуємо автономний ресторан, ми зможемо знизити ціни на справді гарну їжу, і вона завжди буде поруч,

– пояснив Колчинські.

Студент Колчинські об'єднався зі своїми друзями-однокурсниками – Алексом Грюбеле та Максом Перхамом – щоб створити повністю автоматизований ресторан, який не потребуватиме співробітників-людей. Потім інженери залучили до роботи шеф-кухаря Еріка Мініха, відзначеного зіркою Мішлен, і запустили свій перший проєкт у рамках бізнес-інкубатора Y Combinator у січні цього року.

Як Mezli працює на практиці

З початку року стартап Mezli побудував прототип модульного ресторану та встановив його у Сан-Матео, штат Каліфорнія. Система вже підтвердила свою ефективність у рамках випробувань та зараз обслуговує клієнтів компанії KitchTown.

Для роботи автономного закладу майже не потрібні люди. Від людини лише потрібно періодично завантажувати у контейнер спеціальні бокси з напівфабрикатами та напоями.

Mezli орієнтується на середземноморську кухню та пропонує миски з різним наповненням за ціною від 5 доларів за порцію. Відвідувачі можуть зробити замовлення через мобільний додаток або на стійці поруч із рестораном, а потім забрати його з розумної шафки. За словами Колчинські, близько 44% клієнтів, які скуштували страви Mezli, стають постійними відвідувачами модульного ресторану.

Покрокове наповнення миски в Mezli

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Стартап зацікавив інвесторів

Найближчими роками стартап планує налагодити масове виробництво своїх закладів за допомогою 3D-принтерів, після чого Mezli перейде до масштабної експансії по всій території США.

Ми плануємо розширитись на кілька нових місць, а потім запустити масове виробництво. Ми розраховуємо відкрити 1000 закладів швидше, ніж будь-які інші ресторани завдяки нашому методу масового виробництва,

– заявив Колчинські.

Наразі інженери працюють над третім прототипом модульного ресторану та планують запустити його у 2022 році. На цю ініціативу звернули увагу інвестори Metaplanet, підприємець Пітер Аббель та ресторатор Заїд Аюба – група на чолі з Y Combinator виділила 3 мільйони доларів у рамках посівного раунду фінансування на розвиток бізнесу Mezli.