Пропозицію до Міністерства торгівлі США внесла група з 14 членів партії. Сенатори вважають, що відокремлення Honor не захищає американські технології від витоку в КНР.

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Якими будуть наслідки

Якщо пропозиція буде прийнята і Honor внесуть до санкційного списку, компанію чекають непрості часи, як це раніше було з Huawei. Їй заборонять купівлю комплектуючих, вироблених у США або за допомогою американських технологій. Їй доведеться шукати нових постачальників. Знайти таких вона може, наприклад, у Китаї, який є основним і найбільшим ринком Honor.

Це ж стосується й програмного забезпечення. Зараз через санкції Huawei та її користувачі не можуть, наприклад, встановлювати на свої смартфони додатки Google. Хоч сама платформа Android і має відкритий вихідний код, що фактично робить її безплатною, проте це не стосується додатків компанії, таких як Gmail, Photo, Maps та багатьох інших.

Ймовірно, якщо Honor потрапить до чорного списку, вона не матиме іншого вибору, крім як знову співпрацювати зі своєю материнською компанією.

Сьогодні Huawei розробляє власну операційну систему HarmonyOS, яка вже встановлена на мільйонах пристроїв виробника і отримує хороші відгуки, і має власний магазин додатків AppGallery, для якого активно створюються нові програми. Вирішено й проблему з залізом. Наприклад смартфони компанії сьогодні працюють на процесорах Kirin.

Тому ніщо не заважає Honor піти вже напрацьованим шляхом.

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