Суть проєкту

Завдяки ReplaceRUwithUA користувачі з усього світу зможуть відмовитися від російського програмного забезпечення та підібрати українські відповідники. Сервіс зручний і допомагає не лише знайти якісне ПЗ, але й підтримати українських розробників та економіку країни.

Не пропустіть З'явився застосунок-трекер, який відстежує та показує втрати окупантів

Наша мета – закликати максимальну кількість користувачів не лише з України, але й з усього світу, відмовитися від програмного забезпечення російського походження та обрати українські альтернативи,

– заявив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Російські антивіруси не рекомендують використовувати навіть у Росії

Нещодавно Федеральна служба з технічного експортного контролю Росії застерегла свої ж оборонні підприємства підприємства від використання російських антивірусів. У листі зазначається, що згідно з аналізом загроз безпеки інформації "закордонними хакерськими угрупованнями при реалізації комп’ютерних атак на інформаційну структуру РФ активно експлуатуються вразливості програмного забезпечення".

Найбільше проблем з безпекою виявили у таких продуктів, як:

Kaspersky Anti-Virus,

Kaspersky Internet Security,

Kaspersky Total Security.

Стало відомо, що комп'ютери, які використовували ці програмні продукти, піддавалися хакерським атакам та були віддалено захоплені для повного контролю. Як наслідок хакери змогли отримати доступ до важливої інформації.

Загалом рівень небезпеки пов’язаний з їх використанням оцінюється від "середнього" до "критичного".

Нагадаємо, що напередодні також оновився додаток "Повітряна тривога". Він також має можливість сповіщення про тривогу у регіоні, який було обрано при налаштуванні. У додатку з'явилися сповіщення про можливі артобстріли чи вуличні бої. Також розробники додали актуальну карту повітряних тривог. Детальніше про нові функцій читайте тут.