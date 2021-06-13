Європейське космічне агентство розпочало випробовування наземної моделі марсохода, яка має назву Ground Test Model (GTM). Його марсіанський аналог Rosalind Franklin відправиться на Червону планету в рамках місії ExoMars у 2022 році. Щоб симулювати марсіанську гравітацію, до GTM під'єднали спеціальну установку.

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Ground Test Model на випробуваннях / Фото ESA

Для чого потрібний Ground Test Model

У першу чергу такий апарат потрібний, щоб навчати спеціалістів, які будуть керувати марсоходом на Червоній планеті. GTM та відтворені умови Марса у спеціальній камері дозволять команді управління повністю зануритися в атмосферу. Спеціалісти будуть вчитися управляти апаратом, робитимуть симуляції наукової діяльності, вчитимуться кращі шляхи для руху громіздкої машини.

Окрім того, GTM не втратить своєї актуальності навіть після того, як марсохід Rosalind Franklin досягне цілі. Адже тепер на земному "брату" марсохода будуть відпрацьовувати дії, які необхідно зробити на Марсі.

Наприклад, на Землі спеціалісти можуть симулювати марсіанські умови, щоб зрозуміти, чи зможе такий самий апарат на Марсі подолати певний відрізок шляху. Іноді може доходити до того, що машина на Марсі не проїде і пари метрів без того, щоб це попередньо не зробив аналог на Землі.

Подібних "реплікантів" мають або мали усі марсоходи.