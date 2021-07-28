Це єдина поки що відома планета біля зірки WASP-127. Вона знаходиться дуже близько від неї і здійснює повний оборот всього за 4 земних доби. Сама зірка знаходиться в стані перетворення в субгіганта, а тому її взаємодія з планетою дуже цікавить вчених.

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Купив чи не купив

Канадська співачка Граймс, дружина Ілона Маска, у своєму твітері написала, що її колега по цеху репер Lil Uzi Vert став власником даної планети.

Тобто просто взяв і купив, як цінний актив. Пізніше репер навіть насварив Граймс за поспіх – мовляв, він хотів зробити всім сюрприз. Крім того, угода ще не завершена – йде робота з документами. Але сама покупка планети – це факт.

Реакція науковців

Професор космічного права Університету Небраски в Лінкольні Франс фон дер Дюнк назвав це шахрайством. Згідно Договору по космосу від 1967 року нікому з землян, включаючи держави і організації, не дозволено володіти яким-небудь космічним тілом.

Ви можете віддати їм свої гроші, але це нічого не означає,

– каже Рам Джаху, директор Інституту повітряного і космічного права Макгілла.