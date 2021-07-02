Класичний смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 4 Classic показали у трьох кольорах
Джерело:Android Headlines
Ресурс Android Headlines опублікував якісні прес-рендери "розумного" наручного годинника Galaxy Watch 4 Classic. Їх компанія Samsung, як очікується, анонсує вже у серпні 2021 року.
Сучасна класика від Samsung
Наразі відомо, що південнокорейський техногігант готує варіанти розміром 42, 44 і 46 мм. Годинник матиме класичний дизайн і це можна помітити як у назві так і на рендерах.
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Пристрій показали у трьох варіантах колірного виконання :
- білому;
- сірому;
- та чорному.
Ґаджет обладнаний круглим дисплеєм, який отримає захисне скло Gorilla Glass DX або DX+. Передбачено дві фізичні кнопки управління в правій частині і обід, що обертається.
Смарт-годинник буде виконаний у корпусі підвищеної міцності відповідно до стандарту MIL-STD-810G. Крім того, згадується про повністю герметичне виконання (5ATM).
Фото Samsung Galaxy Watch 4 Classic
Рендери: androidheadlines
Ймовірно, будуть випущені модифікації з підтримкою лише бездротового зв'язку Wi-Fi, а також з підтримкою Wi-Fi і стільникового зв'язку (4G або 5G).
Скільки коштуватиме "розумний" годинник
Ціна Galaxy Watch 4 Classic очікується на рівні 500 доларів США або трохи більше, остаточні цифри наразі невідомі.