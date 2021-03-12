Численні витоки вже неодноразово розкривали деякі технічні характеристики нових смартфонів OnePlus 9 і OnePlus 9 Pro. Зараз в мережі з'явилися якісні прес-рендери майбутніх новинок.

Як свідчать фото, модель OnePlus 9 Pro отримає злегка зігнутий дисплей з діагоналлю 6,7 дюйма. А OnePlus 9 – плоский екран з діагоналлю 6,5-дюйма.

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Що ще відомо про OnePlus 9

Як кажуть інсайдери, у звичайній моделі OnePlus 9 може використовуватися пластиковий корпус, а не металевий. На зображеннях це, звісно, складно визначити.

На виступаючих блоках камер можна побачити бренд Hasselblad (про партнерство Hasselblad та OnePlus ми писали раніше). Обидві версії оснащені сенсором Sony IMX789, який став основою головної камери.

Як підтвердив генеральний директор OnePlus Піт Лау, надширококутний модуль заснований на 50-мегапіксельному сенсорі Sony IMX766. Це дуже висока роздільна здатність для надширококутної камери. Додаткові пікселі допоможуть реалізувати більш агресивну корекцію спотворень і поліпшене кадрування.

Рендери OnePlus 9 / Фото The Verge

Рендери також демонструють, що смартфони надійдуть на ринок в різних колірних рішеннях. OnePlus 9 Pro представлений в чорному, оливково-зеленому і сріблястому кольорах. Модель OnePlus 9 буде пропонуватися в чорному, синьому та фіолетовому варіантах.